Садівники знають, що найбільшою помилкою під час росту рослин є їхній недостатній або ж занадто частий полив. Якщо їх не поливати взагалі – то врожаю може й не бути.

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Під час спекотного й посушливого літа дефіцит води призводить до гибелі рослин. Урожай капусти падає, огірки виростають гіркими, а перець залишається без листя.

Готуючись до підливу, враховуйте тип ґрунту. Піщані ґрунти треба підливати частіше, а от щільні ґрунти довше утримують вологу. Застій води – небезпечне явище, оскільки призводить до підвищеної кислотності ґрунту.

Коренева система в такому ґрунті швидко загниває, а доступ до кисню перекривається, через це коріння не в змозі передавати воду та поживні й корисні речовини далі наверх. Щоб усунути цю проблему треба зробити невеликі борозенки, щоб пішла зайва вода.



Підливати рослини треба обов'язково / Фото Pexels

Як часто та коли поливати город

Усі садівники радять уникати поливу в обід, оскільки вся вода швидко випарується. Не бажано поливати пізно ввечері. Рекомендовано підливати город з овочами та сад з квітами вранці.

Загальна порада щодо поливу – один раз на дві доби для рослин у відкритому ґрунті та два рази на добу для тепличних рослин.

Правила поливу

Поливайте коріння рослин, а не листя, оскільки його намокання може призвести до ураження рослин грибком. Після поливу ґрунт треба розпушити, оскільки новоутворена після нього корочка обмежує доступ кисню до коренів рослини. Температура води для поливу має бути не нижчою, ніж 18 градусів.