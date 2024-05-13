Тепла та спекотна погода може бути приємною для нас, але ось рослинам вона приносить чимало дискомфорту, а для деяких культур може бути навіть вбивчою. І для того, щоб не втратити весь урожай, вам потрібно знати, як правильно поливати свої рослини.

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Як не можна поливати рослини

Одна з найбільш поширених помилок, яких припускаються садівники – це обрання неправильного часу для цього процесу. Вам може здаватися, що це не дуже важливо, проте насправді погано обраний час може призвести до того, що ваші рослини загинуть.

Найкращий час для поливу – це рано вранці, коли температура повітря ще не така висока. Ви можете поливати город та сад між 05:00 та 09:00 – це призведе також до менших витрат води на випаровування.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Окрім того, зважайте на те, що ранок є кращим варіантом для поливу, ніж вечір. Якщо ви будете поливати город вночі чи пізно ввечері, це потенційно може призвести до накопичення води на поверхні ґрунту, навколо коренів та на листі. А якщо це буде повторюватися надто часто, на ваших рослинах можуть з'явитися грибки, гниль, комах тощо.



До поливу рослин потрібно ставитися дуже уважно / Фото Pexels

Також вам потрібно слідкувати за тим, щоб не поливати ваші рослини надмірно, адже це може серйозно їм нашкодити.