Теплая и жаркая погода может быть приятной для нас, но вот растениям она приносит немало дискомфорта, а для некоторых культур может быть даже убийственной. И для того, чтобы не потерять весь урожай, вам нужно знать, как правильно поливать свои растения.
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Как нельзя поливать растения
Одна из наиболее распространенных ошибок, которых допускают садоводы – это избрание неправильного времени для этого процесса. Вам может казаться, что это не очень важно, однако на самом деле плохо выбранное время может привести к тому, что ваши растения погибнут.
Лучшее время для полива – это рано утром, когда температура воздуха еще не так высока. Вы можете поливать огород и сад между 05:00 и 09:00 – это приведет также к меньшим затратам воды на испарение.
Кроме того, учитывайте то, что утро является лучшим вариантом для полива, чем вечер. Если вы будете поливать огород ночью или поздно вечером, это потенциально может привести к накоплению воды на поверхности почвы, вокруг корней и на листьях. А если это будет повторяться слишком часто, на ваших растениях могут появиться грибки, гниль, насекомых и тому подобное.
К поливу растений нужно относиться очень внимательно / Фото Pexels
Также вам нужно следить за тем, чтобы не поливать ваши растения чрезмерно, ведь это может серьезно им навредить.