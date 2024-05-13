Теплая и жаркая погода может быть приятной для нас, но вот растениям она приносит немало дискомфорта, а для некоторых культур может быть даже убийственной. И для того, чтобы не потерять весь урожай, вам нужно знать, как правильно поливать свои растения.

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Как нельзя поливать растения

Одна из наиболее распространенных ошибок, которых допускают садоводы – это избрание неправильного времени для этого процесса. Вам может казаться, что это не очень важно, однако на самом деле плохо выбранное время может привести к тому, что ваши растения погибнут.

Лучшее время для полива – это рано утром, когда температура воздуха еще не так высока. Вы можете поливать огород и сад между 05:00 и 09:00 – это приведет также к меньшим затратам воды на испарение.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Кроме того, учитывайте то, что утро является лучшим вариантом для полива, чем вечер. Если вы будете поливать огород ночью или поздно вечером, это потенциально может привести к накоплению воды на поверхности почвы, вокруг корней и на листьях. А если это будет повторяться слишком часто, на ваших растениях могут появиться грибки, гниль, насекомых и тому подобное.



К поливу растений нужно относиться очень внимательно / Фото Pexels

Также вам нужно следить за тем, чтобы не поливать ваши растения чрезмерно, ведь это может серьезно им навредить.