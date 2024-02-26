В перший раз білять дерева восени – для того, щоб захистити їх від морозів. Потім цю процедуру потрібно повторити і навесні – але вже з іншої причини.

Цікаво Що посадити в березні на городі: список овочів

Навіщо навесні білити дерева

Перш за все, весняна побілка потрібна для того, щоб захистити стовбури дерев і гілки від сонячних променів. В квітні на них ще немає листя, і тому рослині може бути складно захищатися від ультрафіолету. А по-друге, навесні назовні починають вилазити комахи та шкідники, і вони починають поїдати кору дерева. Побілка ж допомагає – на її тлі ви легко помітите шкідників, і птахам буде простіше їх склювати та врятувати ваш сад.

Найкращий час для того, щоб побілити дерева навесні – це той місяць, коли температура повітря вдень вже досягне стабільних 11 – 15 градусів.

Чим білити плодові дерева

Насправді існує три безпечні варіанти, які ви можете використати для того, щоб побілити дерева. Це розчин з вапном, водно-дисперсійна фарба або ж "водоемульсіонка".

І незалежно від складу, який ви виберете, там мають бути:

білий пігмент крейди чи вапна для захисту від сонця;

клеюча основа, яка допоможе закріпити пігмент на дереві.

фунгіцид, що зменшує інфекцію в тріщинах.

Найпростіший спосіб, який є досить популярним – це вапняний або ж крейдяний розчин. І попри те, що деякі складові у цих розчинах можуть відрізнятися, основні компоненти у ньому однакові.

Ось кілька варіантів таких розчинів.

На 10 літрів води вам потрібно взяти 3 кілограми гашеного вапна чи крейди, 500 грамів мідного купоросу та 100 грамів казеїнового клею, перемішати це все та дати настоятися протягом 5 – 7 годин. Після цього розчин можна застосовувати для побілки.

Ще один варіанти – на 10 літрів води можна взяти 2 кілограми гашеного вапна та 1 кілограм жирної глини, 1 лопату гною та 250 грамів мідного купоросу. Змішаний розчин варто настояти протягом 2 – 3 годин, а потім можна сміливо використовувати на деревах.

Інший спосіб приготувати розчин – у двох літрах води розчинити 300 грамів варна, 2 столові ложки мідного купоросу, 200 грамів канцелярського клею, 200 грамів глини та 25 грамів Карбофоксу.

Як правильно білити дерева навесні

Якщо ви не білили дерева восени, то весняна процедура може дещо ускладнити, адже вам потрібно правильно підготувати дерева до побілки.

Перш за все вам потрібно очистити дерево від старої мідної кори. Для цього під стовбур покладіть клейонку та дерев'яним шпателем зніміть залишки деревини.

Кору потрібно обробити розчином мідного купоросу – робити це потрібно зранку, і тоді до вечора склад вже висохне на корі.

Тріщини після очищення потрібно закрити – для цього вам знадобиться 200 грамів глини та 100 грамів коров'яку та жменя соломи. Усе це змішайте, розбавте водою до консистенції сметани та змастіть стовбур.

Після цих підготовчих робіт ви можете приступати і до побілки – шар її має бути не менше і не більше, ніж 2 – 3 міліметри.