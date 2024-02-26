У перший місяць весни можна сіяти овочі, які дозріють до кінця травня. Вони стійкі до заморозків та можуть прижитися навіть в ґрунті, який ще не прогрівся.

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Вранці посипте ділянку для посіву золою, полийте гарячою водою та накрийте агроволокном. Після того, як верхній шар ґрунту прогріється, можна починати сівбу.

Редиска

Зробіть борозни глибиною 3 – 5 сантиметрів та інтервалом 15 сантиметрів. Кожну борозну полийте теплою водою. Насіння висіюйте на відстані один від одного на 5 сантиметрів та присипте шаром пухкої землі. Після цього полийте водою. Посів вкрийте плівкою та закріпіть по периметру.

Морква

Посів моркви проводьте в середині березня. У цей час ґрунт встигне прогрітися на 5 – 8 градусів тепла. Насіння треба вимочувати у воді та просушити. У розпушеній землі зробіть борозни з додаванням золи глибиною 3 сантиметри, відстань між рядками – 20 сантиметрів. Насіння засипте в борозни витримуючи відстань 3 сантиметри, після чого засипте ґрунтом.



Список овочів, які можна садити в березні / Фото Pexels

Горох

Замочіть насіння на 12 – 18 годин у воді, змінюючи її кожних 4 години. Грядки глибиною 4 сантиметри повинні розташовуватися на відстані 15 – 20 сантиметрів.

Боби

Перед посівом зерна треба замочити у холодній воді, а через 6 годин занурити у гарячу воду, а потім знову у холодну. Для низькорослих і високих сортів схеми посадки відрізняються. У першому випадку крок між насінням і рядками має становити 20 сантиметрів. У другому випадку крок між насінням – 10 сантиметрів, а між рядками – 50 сантиметрів. Глибина борозенок має мати 7 сантиметрів.