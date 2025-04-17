Коли потрібно купатися у Чистий четвер: притягнете здоров'я та удачу

Чистий четвер – це час, коли обов'язково потрібно покупатися та вмитися, адже це, згідно з народними повір'ями, може принести здоров'я на цілий рік.

Вже зовсім незабаром настане Великдень, але йому передує Страсний тиждень, кожен день якого має своє символічне значення, повідомляє 24 Канал. І, зокрема, про Чистий четвер є чимало прикмет. Одна з них стверджує, що купання у правильний час може принести чимало позитивних наслідків.

Цікаво Чистий четвер 2025: як прибрати оселю до Великодня, щоб привернути щастя

Коли потрібно купатися у Чистий четвер?

Під час богослужінь у Чистий четвер згадують Таємну вечерю – саме на ній Ісус обмив ноги своїм учням, показавши так приклад смиренності та братської любові. Євангеліє пише, що на Таємній вечері над Ісусом Христом було встановлено обряд Євхаристії – Святого Причастя.

Це значить, що віряни куштують хліб та вино, уособлюючи у них Тіло та Кров Ісуса Христа. Але є й інші традиції, пов'язані з цим днем – зокрема, у Чистий четвер обов'язково потрібно поприбирати у домі та викупатися. Але щоб правильно провести останній ритуал, потрібно знати кілька правил.

До речі, раніше ми вже розповідали, у які дні перед Великоднем потрібно поприбирати, аби притягнути удачу та щастя до оселі.

Вірили, що купатися і вмиватися у Чистий четвер потрібно ще до сходу сонця. Окрім того, зробити це бажано зі срібної монетки чи ложки – начебто таке умивання обдарує людину не тільки міцним здоров'ям, але й красою. А ось хворих у цей день начебто потрібно вмити з позиченого у сусідів срібла.



Прикмети радять купатися до заходу сонця / Фото Pexels

Християни також вірять, що у Чистий четвер вмиванням можна змити гріхи та неприємності, що накопичилися за весь попередній рік. І тому під час купання радять читати молитву. Купатися також потрібно стоячи, і бажано холодною водою.

Втім, це народні традиції та прикмети, а священники ж наголошують, що немає вірування щодо того, о котрій годині потрібно купатися у Чистий четвер. Людина може митися тоді, коли вона зазвичай це робить.

Зосередитися натомість потрібно на духовних, а не на тілесних проблемах.