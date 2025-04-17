Когда нужно купаться в Чистый четверг: притянете здоровье и удачу

Чистый четверг – это время, когда обязательно нужно искупаться и умыться, ведь это, согласно народным поверьям, может принести здоровье на целый год.

Уже совсем скоро наступит Пасха, но ей предшествует Страстная неделя, каждый день которой имеет свое символическое значение, сообщает 24 Канал. И, в частности, о Чистом четверге есть немало примет. Одна из них утверждает, что купание в правильное время может принести немало положительных последствий.

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Когда нужно купаться в Чистый четверг?

Во время богослужений в Чистый четверг вспоминают Тайную вечерю – именно на ней Иисус омыл ноги своим ученикам, показав так пример смирения и братской любви. Евангелие пишет, что на Тайной вечере над Иисусом Христом был установлен обряд Евхаристии – Святого Причастия.

Это значит, что верующие вкушают хлеб и вино, олицетворяя в них Тело и Кровь Иисуса Христа. Но есть и другие традиции, связанные с этим днем – в частности, в Чистый четверг обязательно нужно поубирать в доме и искупаться. Но чтобы правильно провести последний ритуал, нужно знать несколько правил.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, в какие дни перед Пасхой нужно поубирать, чтобы привлечь удачу и счастье в дом.

Верили, что купаться и умываться в Чистый четверг нужно еще до восхода солнца. Кроме того, сделать это желательно с серебряной монетки или ложки – вроде бы такое умывание одарит человека не только крепким здоровьем, но и красотой. А вот больных в этот день вроде бы нужно умыть из одолженного у соседей серебра.



Приметы советуют купаться до захода солнца / Фото Pexels

Христиане также верят, что в Чистый четверг умыванием можно смыть грехи и неприятности, накопившиеся за весь предыдущий год. И поэтому во время купания советуют читать молитву. Купаться также нужно стоя, и желательно холодной водой.

Впрочем, это народные традиции и приметы, а священники же отмечают, что нет верования относительно того, в котором часу нужно купаться в Чистый четверг. Человек может мыться тогда, когда он обычно это делает.

Сосредоточиться вместо этого нужно на духовных, а не на телесных проблемах.