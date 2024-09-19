Ця красива рослина із яскравими квітами однаково добре підійде і для офісу, і для озеленення квартири. А чимало людей знають гібіскус і під іншою назвою – китайська троянда. До речі, ще один цікавий факт – саме з його квітів і виготовляють чай каркаде.

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Як доглядати за гібіскусом

Догляд за рослиною надзвичайно простий, і опанувати його може будь-хто, адже гібіскус не боїться ані протягів, ані різких перепадів температур. До того ж він невибагливий до поливу та підживлення, і все, що йому потрібно – це достатньо простору, адже квітка може дуже швидко рости.

Підібрати гібіскусу найкраще місце, де багато сонця. Помістіть горщик неподалік від вікна чи джерела освітлення. Також можна його і часто обприскувати, адже через сухе повітря квіти гібіскуса можуть не розкриватися повністю.

Полив має бути рясний, адже рослина досить вологолюбна – ґрунт у горщику має бути повністю просякнутий вологою. Рослині також потрібний регулярний, але не надто частий полив, а в холодну пору року його можна проводити рідше – через кілька днів після підсихання верхнього шару ґрунту.



Гібіскус дуже простий у вирощуванні / Фото Pexels

Підживлення гібіскуса

Ґрунт для цієї рослини потрібно підібрати добре дренований та легкий. Бажано підготувати листову, дернову та перегнійну землі і пісок, а ще гібіскусу точно сподобається, якщо ви додасте у горщик невеликі шматочки деревного вугілля.

Добрива потрібно вносити обов'язково, але в різні пори року вони будуть відрізнятися. Наприклад, навесні, коли рослина активно росте, потрібні калійно-фосфорні підживлення, а в інший час можна використовувати будь-які інші добрива, окрім тих, що містять азот.

Обрізка та пересадка гібіскуса

Молоді гібіскуси радять пересаджувати часто, і найкраще робити це щороку. А ось обрізка – це також невіддільна і дуже важлива частина догляду, про яку не можна забувати. Її також проводять кожного року, і найкраще робити це навесні. Втім, обробляти гібіскус можна протягом всього року.

Наприклад, після закінчення цвітіння кінчики пагонів рослини потрібно підрізати, адже це допоможе сформувати бутони на бічних пагонах. Окрім того, квіти гібіскуса з'являються тільки на молодих пагонах, тож обрізати старі можна без страху.

Регулярна обрізка не тільки не нашкодить рослині, але й буде дуже корисною. Пишне цвітіння та швидкий ріст можливі тільки за умови, якщо ви будете регулярно його підрізати.