Коли найкращий час для обробки картоплі: його не можна пропустити

Картопля – це та культура, яку можна зустріти на будь-якому городі. І для того, щоб урожай справді вдався, її потрібно не тільки висадити, але і захистити від хвороб та шкідників.

Рослини картоплі можуть вражати різні фактори та хвороби: парша, попелиці, колорадський жук, фузаріозна гниль, фітофтороз та багато інших. І для того, щоб уникнути цих неприємностей на восени зібрати гарний урожай, потрібно подбати про вчасне і правильне обприскування картоплі.

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Коли і чим потрібно обприскувати картоплю

Отож, перше питання, яке часто ставлять городники: чи можна обприскувати картоплю взагалі? І відповідь тут – не тільки можна, але і потрібно. Робити це варто незалежно від сорту, адже вся картопля потребує періодичної обробки ґрунту, підгодівлі та обприскування. І тут головне – правильно підібрати препарати, що підходять для певних сортів.

Максимальний термін обприскування – це 60 днів до збору врожаю. Щодо ранніх сортів фахівці радять не проводити обприскування за тиждень до збирання картоплі. Можна проводити обприскування тоді, коли ви помітили на картоплі сліди шкідників чи хвороби, або ж профілактично – щоб запобігти їхній появі взагалі.



Картоплю потрібно обприскувати / Фото Pexels

Запам'ятайте, що найкращий час для обприскування – це до або ж після цвітіння картоплі. Навіть якщо ви помічали на квітках перших жуків, краще почекати з обробками і натомість зібрати їх вручну.

Та якщо без обприскування не обійтися, під час цвітіння варто використовувати конкретні засоби – наприклад. підійде Фітоверм, Агравертин, Бікол, Акарін чи Бітоксибацилін. Повторне обприскування радять проводити не раніше, ніж через тиждень.

Проводять обприскування вранці чи ввечері – коли температура повітря найнижча, а погода суха та безвітряна. Так препарат рівномірно розподілиться по кущах та подіє правильно. Не забувайте дуже ретельно читати інструкцію до препаратів, які збираєтеся використовувати для обробок.

Також препарати для обприскування потрібно постійно змінювати. Це роблять для того, щоб у жуків не виникало звикання до них.