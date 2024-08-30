Вже пора пересадити полуницю: як правильно це зробити, щоб примножити врожай

Дуже часто городники не можуть зійтися на тому, який час вважати найкращим для пересаджування полуниці. Втім, досвідчені фермери все ж переконані, що краще це робити саме восени.

Пересаджування полуниці – це необхідний процес, аби ви й надалі могли отримувати хороший урожай кожного року, а рослини менше хворіли та піддавалися впливу шкідників. Та коли потрібно це робити? І як не нашкодити рослині?

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Навіщо потрібно пересаджувати полуницю

Якщо ваша полуниця вже росте 2 – 3 роки на одній ділянці, тоді це означає, що настав час її пересаджувати на нове місце. Роблять це городники саме для того, аби рослина продовжувала плодоносити та не ставала надто старою.

І вважається, що займатися пересадкою рослин можна протягом практично всього року – звісно, окрім зими – та найкраще все ж робити це саме восени. Саме в цю пору року на ваш город припадає найбільша кількість опадів та найменша кількість жарких і посушливих днів, які можуть призвести до гибелі кореня, листя та вусиків ягоди.

Але якщо ви все ж запланували пересадку на літо, краще для цього почекати до кінця серпня. Найкраще займатися цим процесом в кінці дня, коли сонце вже не так пече. Або ж взагалі – дочекайтеся похмурого дня, коли не буде яскравого сонця взагалі.

Коли займатися пересадкою полуниці восени

Осінь – це, як ми вже з'ясували, найкращий час для пересадки полуниці. Але цей сезон довгий, і коли саме бажано почати пересаджування, може залежати і від місцевості, регіону чи навіть погодних умов. Якщо у вересні немає дуже багато дощів, тоді з пересаджуванням полуниці можна почекати і до жовтня. Найчастіше цим займаються у період з 10 по 20 жовтня.

Цей часовий проміжок ідеально підходить, адже в жовтні ґрунт не сухий і найкраще підходить для посадки ягід.



Полуницю потрібно пересаджувати обережно / Фото Pexels

Як пересадити полуницю правильно

Корінь саджанця, перш за все, має бути не меншим, ніж 5 – 10 сантиметрів, і на кущі має бути листя. Не варто переносити на нове місце кущі, яким вже більше, ніж 3 роки. Також зважайте на те, що покупні саджанці потрібно продезінфікувати перед посадкою у землю.

Як це зробити? Опустіть коріння покупної полуниці в окрім на 15 хвилин, а після цього – у холодну воду. А відразу ж після того, як пересадите полуницю, її потрібно рясно полити водою та прикрити зверху шаром соломи.