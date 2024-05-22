Коли пікірувати розсаду баклажанів і як це робити: проста інструкція для дачників

Розсада баклажанів потребує пікірування, якщо ви хочете отримати і справді добрий урожай. Та для того, щоб провести цей процес правильно, потрібно знати кілька хитрощів.

Чимало городників помилково переконані у тому, що баклажанам не потрібна пікіровка – через те, що рослина має дуже ніжне коріння, яке можна легко травмувати. Ось тільки насправді пікірування піде вашим саджанцям тільки на користь і зробить їх міцнішими, а також прискорить ріст.

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Коли потрібно пікірувати розсаду баклажанів

З пікіруванням баклажанів точно не можна поспішати, але й затягування може призвести до небажаного результату. Пікірують розсаду вже тоді, коли на паростках з'явилися два справжні листочки – це відбувається приблизно через 3 – 4 тижні після перших сходів. І якщо ви проведете пікірування раніше, тоді рослина буде надто слабкою і може загинути. А якщо надто запізнитеся – тоді розсада почне витягуватися і також зачахне.

Перед тим, як пікірувати розсаду, вам потрібно підготувати місткості та ґрунт. Земля потрібна та сама, що і під час посіву – пухка та легка. Ви можете використати готовий ґрунт, або ж приготувати суміш самостійно.

Для пікіровки баклажанів ґрунт має бути такий:

торф;

компост;

пісок;

деревний попіл.

Перші три інгредієнти потрібно змішати у пропорції 1:2:1, а попелу додають зазвичай з розрахунку 100 грамів на 20 літрів.

Потрібно подбати й про правильні місткості для пікірування розсади. Об'ємом вони не мають бути більші, ніж на 1 літр, але і не менші, ніж на пів літра. У місткостях на дні зробіть дренажні отвори – щоб в них не застоювалася вода. Як дренаж можна викласти й нижній шар з керамзиту. Грунтом заповнюють місткість на 2/3.



Баклажани потрібно правильно пікірувати / Фото Pexels

Як пікірувати розсаду баклажанів

Перш за все вам потрібно полити розсаду теплою водою за кілька хвилин до того, як ви почнете пікірування. Сіянець дістаньте ложкою із загального контейнера, але слідкуйте за тим, щоб на корінні залишилася земля. Також діяти потрібно дуже обережно, аби не пошкодити корені.

Сіянець поставте у лунку, трохи заглиблюючи його – на 1 – 1,5 сантиметра від початкового стану. В ґрунт його потрібно трохи притиснути, але не утрамбовувати. Знову полийте теплою водою.

Найкраще місце для саджанців – це трохи притінене, захищене від сонячних променів місце – так баклажани мають постояти 1 – 2 доби. Після цього можна перемістити їх на освітлену ділянку і підтримувати там температуру від 20 до 25 градусів.