Весна – це саме той час, коли садівники починають замислюватися про обрізку дерев. А цей процес надзвичайно важливий, тож його точно не варто відкладати у довгий ящик.

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Як і коли обрізати дерева

Перше, що ви маєте зробити перед обрізкою – це обстежити дерево на наявність пагонів, які ростуть всередину або ж мають якісь ознаки хвороби – їх потрібно обов'язково позбутися. Якщо ж доведеться обрізати дуже багато гілок, про це турбуватися також не варто – з ними дереву точно не буде краще.

Також потрібно пам'ятати, що підрізати можна тільки здорові та міцні гілки.

Та ще один важливий нюанс на який точно варто зважати – це період обрізки. Досвідчені садівники попереджають, що весняну обрізку дерев потрібно робити до початку сокоруху. Якщо ви проігноруєте це правило, імунітет вашого дерева ослабне, і це точно позначиться на врожайності. Також не забудьте про те, що вам обов'язково потрібно обробити зрізи, щоб у дерево не потрапила інфекція.

Чи можна обрізати дерева з плодами?

Обрізка дерев під час плодоношення – це досить специфічний процес. Найчастіше садівники це роблять для того, щоб підвищити врожайність. Дачники також радять проріджувати гілки, щоб забезпечити хорошу освітленість усієї крони дерева.

Боятися втратити урожай не варто – при правильному прорідженні вона має залишитися на такому ж рівні, до того ж якість плодів помітно покращиться.

Обрізку дерев можна проводити навесні
Обрізати дерева потрібно саме навесні / Фото Pexels

Як не можна обрізати дерева?

Чимало людей, які займаються садівництвом, насправді не знають усіх тонкощів обрізки фруктового дерева. Більшість садівників роблять це восени – відразу ж після того, як зберуть врожай. І ось кілька поширених помилок, яких вам не варто припускатися у своєму саду.

  • На дорослій яблуні за рік не можна зрізати більше, ніж третину гілок. З молодими деревами потрібно зрізати навіть менше.
  • Не обрізайте гілки надто близько та переконайтеся, що прибрали усі сухі та порожні гілки.
  • Обрізати яблуню можна тільки навесні до набрякання бруньок, або після того, як восени опаде листя.
  • Приділіть увагу тому, щоб обрізати вертикальні гілки, адже зазвичай на них не росте багато плодів.

Також пам'ятайте, що до обрізки гілок варто ставитися без фанатизму – більше не завжди означає краще.