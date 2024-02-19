Весна – це саме той час, коли садівники починають замислюватися про обрізку дерев. А цей процес надзвичайно важливий, тож його точно не варто відкладати у довгий ящик.

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Як і коли обрізати дерева

Перше, що ви маєте зробити перед обрізкою – це обстежити дерево на наявність пагонів, які ростуть всередину або ж мають якісь ознаки хвороби – їх потрібно обов'язково позбутися. Якщо ж доведеться обрізати дуже багато гілок, про це турбуватися також не варто – з ними дереву точно не буде краще.

Також потрібно пам'ятати, що підрізати можна тільки здорові та міцні гілки.

Та ще один важливий нюанс на який точно варто зважати – це період обрізки. Досвідчені садівники попереджають, що весняну обрізку дерев потрібно робити до початку сокоруху. Якщо ви проігноруєте це правило, імунітет вашого дерева ослабне, і це точно позначиться на врожайності. Також не забудьте про те, що вам обов'язково потрібно обробити зрізи, щоб у дерево не потрапила інфекція.

Чи можна обрізати дерева з плодами?

Обрізка дерев під час плодоношення – це досить специфічний процес. Найчастіше садівники це роблять для того, щоб підвищити врожайність. Дачники також радять проріджувати гілки, щоб забезпечити хорошу освітленість усієї крони дерева.

Боятися втратити урожай не варто – при правильному прорідженні вона має залишитися на такому ж рівні, до того ж якість плодів помітно покращиться.



Обрізати дерева потрібно саме навесні / Фото Pexels

Як не можна обрізати дерева?

Чимало людей, які займаються садівництвом, насправді не знають усіх тонкощів обрізки фруктового дерева. Більшість садівників роблять це восени – відразу ж після того, як зберуть врожай. І ось кілька поширених помилок, яких вам не варто припускатися у своєму саду.

На дорослій яблуні за рік не можна зрізати більше, ніж третину гілок. З молодими деревами потрібно зрізати навіть менше.

Не обрізайте гілки надто близько та переконайтеся, що прибрали усі сухі та порожні гілки.

Обрізати яблуню можна тільки навесні до набрякання бруньок, або після того, як восени опаде листя.

Приділіть увагу тому, щоб обрізати вертикальні гілки, адже зазвичай на них не росте багато плодів.

Також пам'ятайте, що до обрізки гілок варто ставитися без фанатизму – більше не завжди означає краще.