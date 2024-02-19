Весна – це саме той час, коли садівники починають замислюватися про обрізку дерев. А цей процес надзвичайно важливий, тож його точно не варто відкладати у довгий ящик.
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Як і коли обрізати дерева
Перше, що ви маєте зробити перед обрізкою – це обстежити дерево на наявність пагонів, які ростуть всередину або ж мають якісь ознаки хвороби – їх потрібно обов'язково позбутися. Якщо ж доведеться обрізати дуже багато гілок, про це турбуватися також не варто – з ними дереву точно не буде краще.
Також потрібно пам'ятати, що підрізати можна тільки здорові та міцні гілки.
Та ще один важливий нюанс на який точно варто зважати – це період обрізки. Досвідчені садівники попереджають, що весняну обрізку дерев потрібно робити до початку сокоруху. Якщо ви проігноруєте це правило, імунітет вашого дерева ослабне, і це точно позначиться на врожайності. Також не забудьте про те, що вам обов'язково потрібно обробити зрізи, щоб у дерево не потрапила інфекція.
Чи можна обрізати дерева з плодами?
Обрізка дерев під час плодоношення – це досить специфічний процес. Найчастіше садівники це роблять для того, щоб підвищити врожайність. Дачники також радять проріджувати гілки, щоб забезпечити хорошу освітленість усієї крони дерева.
Боятися втратити урожай не варто – при правильному прорідженні вона має залишитися на такому ж рівні, до того ж якість плодів помітно покращиться.
Обрізати дерева потрібно саме навесні / Фото Pexels
Як не можна обрізати дерева?
Чимало людей, які займаються садівництвом, насправді не знають усіх тонкощів обрізки фруктового дерева. Більшість садівників роблять це восени – відразу ж після того, як зберуть врожай. І ось кілька поширених помилок, яких вам не варто припускатися у своєму саду.
- На дорослій яблуні за рік не можна зрізати більше, ніж третину гілок. З молодими деревами потрібно зрізати навіть менше.
- Не обрізайте гілки надто близько та переконайтеся, що прибрали усі сухі та порожні гілки.
- Обрізати яблуню можна тільки навесні до набрякання бруньок, або після того, як восени опаде листя.
- Приділіть увагу тому, щоб обрізати вертикальні гілки, адже зазвичай на них не росте багато плодів.
Також пам'ятайте, що до обрізки гілок варто ставитися без фанатизму – більше не завжди означає краще.