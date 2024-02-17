Кухонні губки, звісно, не можна використовувати безкінечно, але завдяки кільком секретам ви можете швидко подовжити їхнє життя на вашій кухні. І чимало господинь, коли розуміють, що губка стала надто брудною, просто викидають її. Та ви можете спробувати натомість її очистити.

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Чим відмити губку для посуду

Кожна господиня має знати, як знежирити і відмити губку для посуду від жиру, бруду чи навіть тіста. Це просте знання допоможе довше використовувати це кухонне приладдя, щоб і зекономити грошей, і допомогти екології.

Для того, щоб очистити губку, вам потрібно взяти досить глибоку ємність і налити у неї дві склянки гарячої води. Після цього всипте всередину дві столові ложки солі та опустіть у отриманий розчин губку. Так залиште її на ніч.

Все, що вам залишиться зробити вранці – це ретельно прополоскати її під струменем чистої води, і після цього ви зможете сміливо використовувати її далі.

Натомість ще один лайфхак підійде для тих людей, які тримають вдома білизну чи будь-який інший відбілювач. В такому випадку ви маєте розчинити один стакан відбілювального засобу у чотирьох літрах гарячої води. Залишити губку у суміші потрібно на 10 – 15 хвилин, а після цього випрати її у гарячій воді, поки весь бруд із неї не зникне.

Та пам'ятайте також про те, що у губках можуть накопичуватися різноманітні бактерії та мікроби, і для того, щоб ваш посуд і справді після миття ставав чистим, вам варто слідкувати за тим, щоб ваша губка була у належному стані. Замінювати її потрібно принаймні раз на три тижні, якщо ви користуєтеся нею регулярно і кілька разів на день миєте посуд.