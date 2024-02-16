Побутова техніка вимагає постійного догляду, тож старайтеся час від часу мити пральну машинку. Чим частіше ви будете її оглядати, тим швидше мінімізуєте появу грибка.

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Втім, якщо плісняву ви таки помітили, то переживати не треба, оскільки чистити пральну машинку від неї дуже легко. Щоб навести порядок вам знадобиться всього кілька простих кроків.

Як очистити пральну машину від плісняви

Гумовий ущільнювач люка можна обробити купоросним розчином. Нанесіть засіб на поверхню та залишіть на день, потім змийте за допомогою розчину для миття посуду.

Поверхню, яка вкрита пліснявою обробіть за допомогою лимонної кислоти в суміші з водою та м’яким пральним порошком. Залишіть розчин на добу, а потім ретельно вимийте.



Прості поради, які заберуть плісняву з пральної машинки / Фото Pexels

Лимонна кислота також допоможе прибрати плісняву з барабана. Засипте її в місткість для порошку та запустіть прання з максимальною температурою.

Якщо контейнер для мийних засобів у цвілі, їх можна легко очистити за допомогою оцту. Просто витягніть місткість з відсіку та протріть ганчіркою змоченою в оцтовій рідині.