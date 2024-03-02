Насправді кабачки – це одні з останніх овочів, які сіють українці, адже ця культура досить погано переносить заморозки. Вирощувати кабачки можна або ж відразу у ґрунті, або ж через розсаду. Тоді вони можуть дати урожай на кілька тижнів раніше, а також будуть захищені від весняних заморозків.

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Коли потрібно садити кабачки

Починати посадку кабачків на розсаду можна вже за 20 – 25 днів до того часу, коли ви плануєте пересаджувати їх на ділянку. В Україні найбільш оптимальним часом для висадки у ґрунт буде перша декада травня. І тоді, відповідно, на розсаду сіяти кабачки варто у другій половині квітня.

Та вам потрібно також зважати на те, щоб не перетримати розсаду кабачків – вам потрібно посадити їх на ділянку не пізніше, ніж через 25 днів після посіву. Річ у тім, що ця культура має надзвичайно вразливу кореневу систему, і якщо ви перетримаєте розсаду, то корені вже стануть занадто довгими та можуть пошкодитися під час пересадки.

Посадка і догляд за розсадою

Для того, щоб посадити кабачки на розсаду, найкраще обрати хмарний день або вечір. Перед посадкою насіння можна також замочити у теплій воді на кілька годин – якщо ви не купили вже готовий посівний матеріал у магазині.

Для того, щоб виростити розсаду кабачків, вам потрібно змішати торф та пісок у пропорції 2:1 і також додати трохи перегною та попелу. Після цього настав час сіяти насіння – або у невеликі окремі стаканчики, або ж у великий ящик. В будь-якому випадку на дні ємності мають залишатися невеликі отвори для дренажу.

Для посіву найкраще підійдуть борозни глибиною у 3 сантиметри, а садити насінини потрібно на відстані 10 сантиметрів одна від одної. Посів потрібно накрити плівкою до того часу, поки не з'являться перші листочки – зазвичай потрібно почекати 3 – 5 днів після посадки.

Не забувайте про полив теплою водою – це потрібно робити кожні 4 – 5 днів до того, як ви пересадите кабачки у відкритий ґрунт.