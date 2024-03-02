Щоб посіяти огірки для раннього врожаю вам знадобляться мінітеплиці з поліетиленових пакетів. Такі у своєму арсеналі неодноразово застосовують городники.

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Коли сіяти огірки у 2024 році

Для того, щоб отримати ранній урожай, огірки треба починати сіяти в березні та на початку квітня. Та найчастіше виробник на пакуванні зазначає найкращі періоди для висівання насіння. Якщо ви довіряєте посівному календарю, то найкраще висівати огірки в певні дні.

13, 14, 17, 19 березня;

10, 11, 14 квітня.



Як садити огірки навесні, щоб вони дали врожай / Фото Unsplash

Як сіяти огірки для раннього врожаю

Щоб отримати врожай у травні вам треба підібрати правильний сорт насіння – ранній, суперранній чи ультраранній.

Далі треба підготувати ґрунт. Поєднайте перегній та звичайний городній ґрунт у рівних частинах з додаванням перліту для розпушування.

В одноразовий пакет насипте ґрунт на півтора літра так, щоб залишилися верхня частина для зв’язування. Зубочисткою зробіть отвори для дренажу.

Вже під час пересаджування ви зможете просто розрізати пакет та опустити рослину в лунку разом із землею.

Перед тим, як висадити насіння в пакети, підживіть ґрунт водою з додаванням добрива. У кожному пакеті має бути по 2 насінини.

Пакети з огірками поставте в ємності, куди буде стікати вода. Щоб надати рослині тепличні умови, зав’яжіть верх пакета вузлом та поставте в тепле місце – недалеко від батареї чи під лампу. Завдяки цьому способу насіння зійде швидше.

Вже до середини квітня огірки мають підрости, тому ви зможете їх пересадити в теплицю, а за місяць отримаєте добрий врожай.