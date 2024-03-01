Кілька зовсім простих правил можуть допомогти вам вберегти врожай та забезпечити хороший ріст і розвиток рослин. Пам'ятайте про те, що у садівництві успіх та врожай починаються ще з правильного планування та використання ефективних та перевірених методів.

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Що посадити на місці буряка

Буряк – це та культура, на місці якої можна посадити дуже багато різних рослин. Одними з найкращих варіантів будуть різні види капусти, горох, квасоля, цибуля та кріп.

Отож, на місці буряка посадіть:

полуницю;

огірки;

селеру;

кріп, часник, шпинат;

червонокачанну капусту;

картоплю.

Зважайте і на сусідство із буряком, адже це також дуже важливо, якщо ви хочете отримати хороший врожай. Біля буряків можна сміливо висаджувати картоплю, цибулю та помідори. Добре уживуться на сусідніх грядках також буряки з морквою та огірками.

Втім, садити буряк не варто поряд з іншими підвидами буряків, та також капустою.



Буряки не варто садити поряд із капустою / Фото Pexels

Що не можна садити після буряків?

Існує всього декілька рекомендацій щодо культур, для яких не підійдуть грядки, де раніше ріс буряк. Зокрема, не надто хорошою ідеєю буде посадка на тому ж місці ріпчастої цибулі та усіх видів капусти, окрім червонокачанної.

Зважайте на те, що сівозміна – це надзвичайно важливий аспект садівництва. І саме вибір правильних культур допоможе зібрати хороший врожай, хоч спершу це і може здаватися досить складним. Тож забувати про важливість правильного планування точно не варто.