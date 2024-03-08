Найкраща рослина для новачків: коли садити лілії у відкритий ґрунт

Квіти на клумбі можуть надати будь-якій ділянці більш ефектного вигляду. І особливо приємно, коли ці квіти досить невибагливі та потребують небагато догляду.

Чимало садівників та садівниць віддають перевагу саме ліліям через те, що вони не тільки надзвичайно красиві та ароматні, але і дуже невибагливі у догляді. Втім, кілька правил посадки все ж потрібно запам'ятати, щоб потім насолоджуватися красивим цвітінням.

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Коли садити лілії

У термінах посадки ця рослина також не дуже вибаглива, тож вони досить гнучкі: висаджувати лілію можна і навесні, і восени. Та попри те, що чимало садівників радять зайнятися цим якраз перед приходом холодної пори, є свої плюси і у весняній посадці квітів.

Якщо ви все ж вирішили займатися цим перед літом, найкращим часом для висадки лілій буде період від середини квітня і до початку травня. Єдиний недолік весняної посадки полягає у тому, що так ваша лілія дасть мало дітищ.

Для того, щоб ваша рослина гарно прижилася на ділянці та залишалася здоровою, перед посадкою вам потрібно подбати про ґрунт та його підживлення. Спершу вам потрібно промити цибулини лілії у розчині марганцівки – для цього розмішайте 7 грамів речовини на 10 літрів води.



Лілії потрібно садити у квітні / Фото Pexels

Ґрунт для посадки має бути пухким, вологим та мати лужну реакцію. Найкраще, щоб земля була перекопана та попередньо підживлена фосфорно-калійними добривами. Для того, щоб підживлювати землю перед посадкою лілій, не варто використовувати звичайний перегній, адже від нього цибулина може заразитися деякими хворобами. Територію для посадки лілій також варто посипати попелом, адже це буде сприятливо впливати не лише на склад землі, але і на рослину.

Найкращою ділянкою для посадки лілій буде сонячне місце, де є невеликий затінок. Зверніть увагу, що не варто садити лілії у місцях, де бувають великі скупчення води, адже це може негативно вплинути на рослину.

Цибулину висаджуйте у ямку від 10 до 15 сантиметрів у глибину. Відстань між посадками має бути приблизно 17 сантиметрів для низькорослих сортів та 30 сантиметрів для високорослих.