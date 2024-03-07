Півонії – це пишна окраса будь-якого саду, та посадити ці гонорові квіти під силу не кожному садівнику. Перед цим потрібно правильно підготувати ґрунт та обрати правильний час.

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Ці багаторічні рослини будуть милувати вам око не один рік. До того ж існує чимало різновидів півоній – трав'янистих та дерев'янистих.

Коли садити півонії

Найкращий час для посадки півоній – осінь, та якщо ви пропустили цей сезон, не біда, адже зробити це також можна і навесні. Та тут потрібно вгадати дати – від квітня до першої половини травня, коли температура не опускається нижче, ніж 0 градусів.

Перед тим, як садити квіти у ґрунт, вам спершу потрібно обрати правильні саджанці рослини, що приживуться і будуть радувати вас цвітом. Для цього найкраще купувати їх у перевірених магазинах.

Хороші саджанці повинні мати великі корені – тверді, та без наростів. Також на саджанці має бути 2 – 3 паростки рожевого чи червоного кольору.

Зверніть увагу і на те, чи немає на коренях гнилі та плісняви – адже це ознаки не надто вдалого саджанця.



Півонії потрібно садити дуже обережно / Фото Pexels

Як обрати місце для посадки півоній

Найкраще ці квіти ростуть на сонячних ділянках, які, однак, добре захищені від вітру. Після того, як ви визначите ідеальне місце для висадки саджанців, вам потрібно підготувати посадкову яму.

Вона має мати 60 сантиметрів у глибину, ширину та довжину. На дно ями насипте дренаж – гравій, гальку чи ж биту цеглу. До ґрунту не забудьте додати перегній, торф та спеціальне харчування пролонгованої дії для квітів.

Перед тим, як висаджувати півонії, ґрунт потрібно гарно утрамбувати. В кожну яму засипте суміш приготованого ґрунту так, щоб утворився горбок, і на його вершині вам потрібно розташувати кореневище півонії так, щоб бруньки були заглиблені приблизно на 4 сантиметри.

Після посадки місце потрібно полити великою кількістю води та присипати корою дерева.