Нарцис є невибагливою квіткою, тож виростити її зможе навіть новачок. Вони вирізняються серед інших квітів ніжним ароматом та ненав’язливим відтінком меду.

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Ці квіти лояльні до складу ґрунту, освітлення, рівня зволоженості та навіть стійкі до більшості хвороб. Чималим плюсом цих квітів є те, що вони дуже легко розмножуються. Від однієї цибулинки відростає багато інших, з яких потім виростуть квіти. Якщо хочете, щоб у вашому саду чи клумбі росли ці красиві весняні квіти – дізнайтеся, коли ж саме їх треба саджати.



Коли садити нарциси – названо ідеальний час / Фото Pexels

Коли треба садити нарциси

Нарциси висаджують в кінці літа та восени. Найкращим періодом вважається друга половина серпня – середина вересня.

Період посадки може зміщуватися залежно від регіону та клімату, в якому ви живете. Основна вимога – це температура ґрунту. Вона має бути в межах 8 – 10°С та бути такою хоча б два тижні. Це важливо для того, щоб квітка встигла сформувати кореневище та не почала проростати.

На Київщині нарциси можна висаджувати з перших днів серпня, в південних областях – наприкінці вересня та на початку жовтня, а от центральна, західна та східна частина України може дотримувати традиційних термінів посадки.