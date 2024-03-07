Нарцисс является неприхотливым цветком, поэтому вырастить его сможет даже новичок. Они отличаются среди других цветов нежным ароматом и ненавязчивым оттенком меда.

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Эти цветы лояльны к составу почвы, освещению, уровню увлажненности и даже устойчивы к большинству болезней. Немалым плюсом этих цветов является то, что они очень легко размножаются. От одной луковички отрастает много других, из которых потом вырастут цветы. Если хотите, чтобы в вашем саду или клумбе росли эти красивые весенние цветы – узнайте, когда же их надо сажать.



Когда сажать нарциссы – названо идеальное время / Фото Pexels

Когда надо сажать нарциссы

Нарциссы высаживают в конце лета и осенью. Лучшим периодом считается вторая половина августа – середина сентября.

Период посадки может смещаться в зависимости от региона и климата, в котором вы живете. Основное требование – это температура почвы. Она должна быть в пределах 8 – 10°С и быть такой хотя бы две недели. Это важно для того, чтобы цветок успел сформировать корневище и не начал прорастать.

На Киевщине нарциссы можно высаживать с первых дней августа, в южных областях – в конце сентября и в начале октября, а вот центральная, западная и восточная часть Украины может придерживаться традиционных сроков посадки.