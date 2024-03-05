Плетистими трояндами досвідчені садівники обплітають альтанки, ґанки, арки та навіть стіни. Ось тільки якщо не знати, як їх правильно обрізати та спрямовувати гілки, їхній цвіт може бути не таким пишним і рясним, як вам би хотілося.

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Основне правило формування плетистих троянд для максимального цвітіння насправді дуже просте – довгі пагони троянди потрібно не обрізати, а вигинати дугою чи накручувати навколо стовпа або ж садової опори. Так ви отримаєте дуже пишний цвіт без зайвих зусиль.

Як правильно доглядати за плетистими трояндами

Важливе правило: вигнута гілка має відчувати напруження, і у такому зігнутому стані троянда квітнутиме справді найкраще. І за такого формування навіть голі стебла виглядають досить привабливо, як і рясне літнє цвітіння.

Та преед тим, як згинати довгі пагони плетистих троянд, вам спершу потрібно відрізати ті, що вже хворі, пошкоджені, старі чи мертві. Не переживайте, на заміну цим гілкам досить швидко виростуть нові – молоді та сильні. Не забудьте вкоротити і ті пагони, що відходять від основних до 2 – 3 бруньок, і тільки після цього ви можете приступати до формування троянд.



Плетисті троянди можуть дати дуже пишне цвітіння / Фото Pexels

Коли потрібно обрізати плетисті троянди

Коли ви вирощуєте плетисті троянди таким чином, досвідчені садівники радять проводити обрізку навесні. Саме тоді добре видно, як перезимувала ваша рослина і які гілочки потрібно обрізати.

Після того, як ви обрізали троянди, вже можна формувати кущ. Перш за все вам варто враховувати, який саме простір для них відведений. Формувати плетисту троянду починають із самого низу, і поступово просуваються вгору.

Пагони потрібно вигинати дугою – так, щоб гілка була напружена, адже саме так ви отримаєте найбільш пишне цвітіння та місце для нових приростів. Після цього закріпіть гілки. Під час піднімання вище ви можете прикріпляти гілки до опор, стін чи навіть найближчої нижньої гілки. Так ви виплетете павутинку, яка виглядатиме цікаво та оригінально навіть без листя.

Сформувати надійний скелет куща дуже важливо у перші два роки після висаджування. У ці ж перші роки потрібно вирізати усі дрібні пагони із самого низу, і залишати тільки найсильніші і здорові. З часом ці пагони дадуть міцні бокові.