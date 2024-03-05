Коли висаджуєте перець, зважайте на те, що паростки цієї рослини надзвичайно чутливі та можуть загинути за найменшого дискомфорту. Для того, щоб уникнути такого розвитку подій, спершу у кімнатних умовах потрібно виростити розсаду, і тоді у ґрунт ви зможете посадити здорові молоді рослини, що вже будуть стійкими до поганих погодних умов.

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Як садити перець на розсаду

Для того, щоб розсада перцю висохла, вам потрібно виділити приблизно 70 – 75 днів. Але до цього терміну вам потрібно виділити додатково ще від одного до двох тижнів – на сходи, тобто появу перших листків.

Це значить, що якщо ви хочете висадити перець у ґрунт та початку червня, то сіяти його вам варто ще у березні. Перець не може переносити холод, і навіть невеликі морози стануть для нього згубними, і через це саме червень є ідеальним місяцем для пересадки його у ґрунт.

Цікаво! Перець – це рослина короткого дня, тож якщо світловий день триватиме менше, ніж 12 годин, тоді він раніше почне переходити до плодоношення, а урожай буде більш високим та стабільним.

Де потрібно садити перець

Для того, щоб вирощувати перець, найкраще підійдуть легкі ґрунти. Землю під перець потрібно підготувати заздалегідь, і найкраще робити це ще восени – додайте до ґрунту компост та по 50 грамів калійних і фосфорних добрив, і після цього глибоко перекопайте.

Натомість навесні на цю ділянку, у верхній шар ґрунту, вам потрібно внести 40 грамів аміачної селітри. Займіться знезараженням ґрунту за п'ять днів до того, як почнете пересаджувати розсаду на постійне місце.



Перець потрібно садити у підготовлений ґрунт / Фото Pexels

Пересаджують розсаду перцю у відкритий ґрунт зазвичай наприкінці травня – на початку червня. Якщо ж ви саджаєте перець у теплицю, розсаду туди може переносити на початку квітня, а у тунельні укриття – в кінці травня.

Коли ви садите саджанці перцю в лунки, намагайтеся робити це на тій самій глибині, що перець ріс раніше. Коріння не має залишатися оголеним, тож пересаджуйте перець разом із земляною грудкою, а також не прикопуйте його прикореневу шийку.

Важливо! Перець – це культура, що схильна до перезапилення, тож якщо ви садите на ділянці кілька сортів перцю, намагайтеся відділити їх один від одного, а також розділіть їх за допомогою високорослих помідорів, кукурудзи чи соняшника.

Догляд за перцем складається із своєчасного поливу, підв'язування за потреби, прополки та підживлення.