Когда высаживаете перец, учитывайте то, что ростки этого растения чрезвычайно чувствительны и могут погибнуть при малейшем дискомфорте. Для того, чтобы избежать такого развития событий, сначала в комнатных условиях нужно вырастить рассаду, и тогда в грунт вы сможете посадить здоровые молодые растения, что уже будут устойчивыми к плохим погодным условиям.

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Как сажать перец на рассаду

Для того, чтобы рассада перца высохла, вам нужно выделить примерно 70 – 75 дней. Но к этому сроку вам нужно выделить дополнительно еще от одной до двух недель – на всходы, то есть появление первых листьев.

Это значит, что если вы хотите высадить перец в грунт в начале июня, то сеять его вам стоит еще в марте. Перец не может переносить холод, и даже небольшие морозы станут для него губительными, и поэтому именно июнь является идеальным месяцем для пересадки его в грунт.

Где нужно сажать перец

Для того, чтобы выращивать перец, лучше всего подойдут легкие почвы. Землю под перец нужно подготовить заранее, и лучше всего делать это еще осенью – добавьте в почву компост и по 50 граммов калийных и фосфорных удобрений, и после этого глубоко перекопайте.

Зато весной на этот участок, в верхний слой почвы, вам нужно внести 40 граммов аммиачной селитры. Займитесь обеззараживанием почвы за пять дней до того, как начнете пересаживать рассаду на постоянное место.

Перец вырастает большим, если его вовремя пересадить в грунт
Перец нужно сажать в подготовленную почву / Фото Pexels

Пересаживают рассаду перца в открытый грунт обычно в конце мая – начале июня. Если же вы сажаете перец в теплицу, рассаду туда может переносить в начале апреля, а в туннельные укрытия – в конце мая.

Когда вы сажаете саженцы перца в лунки, старайтесь делать это на той же глубине, что перец рос раньше. Корни не должны оставаться обнаженными, поэтому пересаживайте перец вместе с земляным комом, а также не прикапывайте его прикорневую шейку.

Уход за перцем состоит из своевременного полива, подвязывания при необходимости, прополки и подкормки.