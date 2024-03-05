Когда высаживаете перец, учитывайте то, что ростки этого растения чрезвычайно чувствительны и могут погибнуть при малейшем дискомфорте. Для того, чтобы избежать такого развития событий, сначала в комнатных условиях нужно вырастить рассаду, и тогда в грунт вы сможете посадить здоровые молодые растения, что уже будут устойчивыми к плохим погодным условиям.

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Как сажать перец на рассаду

Для того, чтобы рассада перца высохла, вам нужно выделить примерно 70 – 75 дней. Но к этому сроку вам нужно выделить дополнительно еще от одной до двух недель – на всходы, то есть появление первых листьев.

Это значит, что если вы хотите высадить перец в грунт в начале июня, то сеять его вам стоит еще в марте. Перец не может переносить холод, и даже небольшие морозы станут для него губительными, и поэтому именно июнь является идеальным месяцем для пересадки его в грунт.

Интересно! Перец – это растение короткого дня, поэтому если световой день будет длиться меньше, чем 12 часов, тогда он раньше начнет переходить к плодоношению, а урожай будет более высоким и стабильным.

Где нужно сажать перец

Для того, чтобы выращивать перец, лучше всего подойдут легкие почвы. Землю под перец нужно подготовить заранее, и лучше всего делать это еще осенью – добавьте в почву компост и по 50 граммов калийных и фосфорных удобрений, и после этого глубоко перекопайте.

Зато весной на этот участок, в верхний слой почвы, вам нужно внести 40 граммов аммиачной селитры. Займитесь обеззараживанием почвы за пять дней до того, как начнете пересаживать рассаду на постоянное место.



Перец нужно сажать в подготовленную почву / Фото Pexels

Пересаживают рассаду перца в открытый грунт обычно в конце мая – начале июня. Если же вы сажаете перец в теплицу, рассаду туда может переносить в начале апреля, а в туннельные укрытия – в конце мая.

Когда вы сажаете саженцы перца в лунки, старайтесь делать это на той же глубине, что перец рос раньше. Корни не должны оставаться обнаженными, поэтому пересаживайте перец вместе с земляным комом, а также не прикапывайте его прикорневую шейку.

Важно! Перец – это культура, что склонна к переопылению, поэтому если вы сажаете на участке несколько сортов перца, старайтесь отделить их друг от друга, а также разделите их с помощью высокорослых помидоров, кукурузы или подсолнечника.

Уход за перцем состоит из своевременного полива, подвязывания при необходимости, прополки и подкормки.