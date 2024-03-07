Пионы – это пышное украшение любого сада, и посадить эти тщеславные цветы под силу не каждому садоводу. Перед этим нужно правильно подготовить почву и выбрать правильное время.

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Эти многолетние растения будут радовать вам глаз не один год. К тому же существует немало разновидностей пионов – травянистых и деревянистых.

Когда сажать пионы

Лучшее время для посадки пионов – осень, и если вы пропустили этот сезон, не беда, ведь сделать это можно и весной. Но здесь нужно угадать даты – от апреля до первой половины мая, когда температура не опускается ниже, чем 0 градусов.

Перед тем, как сажать цветы в грунт, вам сначала нужно выбрать правильные саженцы растения, что приживутся и будут радовать вас цветом. Для этого лучше всего покупать их в проверенных магазинах.

Хорошие саженцы должны иметь большие корни – твердые, и без наростов. Также на саженце должно быть 2 – 3 ростка розового или красного цвета.

Обратите внимание и на то, нет ли на корнях гнили и плесени – ведь это признаки не слишком удачного саженца.



Пионы нужно сажать очень осторожно / Фото Pexels

Как выбрать место для посадки пионов

Лучше всего эти цветы растут на солнечных участках, которые, однако, хорошо защищены от ветра. После того, как вы определите идеальное место для высадки саженцев, вам нужно подготовить посадочную яму.

Она должна иметь 60 сантиметров в глубину, ширину и длину. На дно ямы насыпьте дренаж – гравий, гальку или битый кирпич. К почве не забудьте добавить перегной, торф и специальное питание пролонгированного действия для цветов.

Перед тем, как высаживать пионы, почву нужно хорошо утрамбовать. В каждую яму засыпьте смесь приготовленного грунта так, чтобы образовался холмик, и на его вершине вам нужно расположить корневище пиона так, чтобы почки были углублены примерно на 4 сантиметра.

После посадки место нужно полить большим количеством воды и присыпать корой дерева.