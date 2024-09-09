Вже настала осінь, і більшість городників вже почали замислюватися про посадку озимих культур на ділянці. Вони з'являться ранньою весною та дадуть урожай ще до початку літа, тож це дуже вигідна інвестиція вашого часу та зусиль зараз.

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Коли садити озиму моркву на городі

Осінній посів моркви важливо не проводити надто рано, адже тоді є небезпека, що сходи з'являться ще до початку зими та замерзнуть. Але й відтягувати посадку не можна, адже тоді насіння не загартується і, як наслідок, також загине.

Досвідчені городники радять сіяти моркву під зиму вже тоді, коли температура протягом більшої частини для вже триматиметься на рівні приблизно 5 градусів, а вночі з'являться перші заморозки. Враховуючи те, що вересень обіцяє бути теплим, проводити посадку озимої моркви у 2024 році найкраще буде в кінці жовтня чи навіть на початку листопада.

Втім, вам все одно потрібно буде орієнтуватися на погоду і починати посів тільки у той момент, коли стане вже справді холодно.



Моркву потрібно висадити вчасно / Фото Pexels

Як правильно висаджувати озиму моркву

Перш за все, потрібно обрати хороше місце – безвітряне та таке, на яке потрапляє досить багато сонячного світла. Після цього вам потрібно перекопати цю ділянку від бур'янів та зробити борозни глибиною приблизно на глибині 3 сантиметри та відстані 30 сантиметрів одна від одної. Після цього дочекайтеся заморозків і промерзання ґрунту та проводьте посів у суху погоду.

Після розсипання насіння його потрібно присипати ґрунтом та замульчувати грядки тирсою, торфом чи хвоєю. Поливати ділянку не потрібно взагалі.