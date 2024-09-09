Уже наступила осень, и большинство огородников уже начали задумываться о посадке озимых культур на участке. Они появятся ранней весной и дадут урожай еще до начала лета, поэтому это очень выгодная инвестиция вашего времени и усилий сейчас.

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Когда сажать озимую морковь на огороде

Осенний посев моркови важно не проводить слишком рано, ведь тогда есть опасность, что всходы появятся еще до начала зимы и замерзнут. Но и оттягивать посадку нельзя, ведь тогда семена не закалятся и, как следствие, также погибнет.

Опытные огородники советуют сеять морковь под зиму уже тогда, когда температура в течение большей части для уже будет держаться на уровне примерно 5 градусов, а ночью появятся первые заморозки. Учитывая то, что сентябрь обещает быть теплым, проводить посадку озимой моркови в 2024 году лучше всего будет в конце октября или даже в начале ноября.

Впрочем, вам все равно нужно будет ориентироваться на погоду и начинать посев только в тот момент, когда станет уже действительно холодно.



Морковь нужно высадить вовремя / Фото Pexels

Как правильно высаживать озимую морковь

Прежде всего, нужно выбрать хорошее место – безветренное и такое, на которое попадает достаточно много солнечного света. После этого вам нужно перекопать этот участок от сорняков и сделать борозды глубиной примерно на глубине 3 сантиметра и расстоянии 30 сантиметров друг от друга. После этого дождитесь заморозков и промерзания почвы и проводите посев в сухую погоду.

После рассыпания семян их нужно присыпать почвой и замульчировать грядки опилками, торфом или хвоей. Поливать участок не нужно вообще.