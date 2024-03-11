Навесні варто очікувати приходу тепла, проте у цю непевну пору року температура може змінюватися досить стрімко і непередбачувано, і це може погано впливати на деякі культури. Тож краще не ризикувати і спершу висадити у ґрунт таку невибагливу зелень, як щавель.

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Коли потрібно сіяти щавель 2024 року

Сіяти щавель за рік можна тричі – навесні, влітку та аж під зиму. До весняної посадки щавлю можна переходити одразу ж після того, як прогріється земля. Найкраще для посадки цієї культури підходить початок чи середина квітня – 2, 3, 9, 12 чи 13 квітня.

Насправді щавель вважається досить невибагливою та до того ж морозостійкою рослиною, тож йому не будуть страшні незначні коливання температури у квітні. Втім, у рослини все ж є одна забаганка, і це – частий полив. Тож у весняній посадці є ще одна перевага – у цю пору ґрунти достатньо вологі, і це може забезпечити стрімкий ріст саджанців.

Як сіяти та доглядати щавель

Для того, щоб посіяти щавель, вам не потрібно проводити якусь тривалу підготовку землі чи попередньо висаджувати розсаду. Єдине, що потрібно зробити – це правильно та гарно обрати місце для посіву. Для щавлю слід відводити родючу та вологу ділянку, на якій буде якомога менше бур'янів. Особливо важливо убезпечити щавель впливу пирію.

Перед тим, як садити щавель, вам потрібно підготувати борозенки, що будуть завглибшки не більші, ніж 2 сантиметри. Натомість між рядами потрібно залишити місце у 20 сантиметрів та зволожити отримані ряди, і після цього щільно засіяти у них щавель.

Після цього все, що вам залишиться робити – це тільки регулярно поливати рослину у суху погоду та двічі прорідити сходи – під час появи листочків та ще через кілька тижнів.

Пересихання ж ґрунту може призвести до того, що квітконоси сформуються надто рано, і загальна якість урожаю суттєво знизиться. А ось після поливу чи дощу вам обов'язково слід розпушувати міжряддя та полоти бур'яни.