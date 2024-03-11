Обрізати дерева треба завдяки кільком причинам – це формування естетично привабливої крони, покращення плодів, підвищення морозостійкості рослини та контроль росту.

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Ваш інвентар для обрізання має бути гострим та оброблений дезінфектором. Молоді дерева в перші три роки сильно обрізати не треба. Важливо лише видалити пошкоджені та хворі пагони. З іншими деревами будьте акуратними, щоб не зруйнувати бруньки.

Обрізка яблуні

Вперше яблуню обрізають після посадки. Урізання штамба виконується до 90 сантиметрів. Якщо є бічні пагони, врізайте на четвертину всієї довжини. У випадку, якщо їх немає, то обрізку треба провести наступної весни. Дорослі дерева треба позбавляти від перемерзлих пагонів.

Обрізка груші

Гілки груші треба обрізати на бічний відросток, який перешкоджає утворенню надмірної кількості закрутів. Вже на другий рік росту рослину формують ярусами по кілька віялових скелетних гілок, розташованих нижче, ніж центральний стовбур рослини.

Обрізка вишні

Крону вишні обрізати не рекомендовано, краще проріджувати. Крислату крону можна сформувати вкорочуванням сильних гілок на бруньку, яка росте назовні. Через рік ті пагони, що ростуть в обрасті штамба треба видалити, а скелетні гілки обрізати на сильну бруньку. В майбутньому треба вишню проріджувати та видаляти сухі й хворі гілки.



Список фруктових дерев, які треба обрізати навесні / Фото Pexels

Обрізка сливи

Після висадки стовбур обрізайте до 75 сантиметрів, щоб добре сформувалося дерево. На наступний рік треба обрізати конкуруючі гілки. Всі пагони, які заглушатимуть крону треба обрізати на кільце та прибрати перемерзлі та пошкоджені гілки. Гілки в сливи видаляйте тоді, коли дереву буде 4 роки.

Обрізка персика

Крона дерева має мати низький штамб та форму чаші. Після посадки персик треба обрізати до 20 сантиметрів над ділянкою щеплення. Старі гілки можете рясно видаляти. Під час першої весняної обрізки вкорочуйте відростки до трьох бруньок. Далі треба обрізати гілки, які не плодоносять до 20 сантиметрів.

Обрізка абрикоса

Центральну гілку треба обрізати до 75 сантиметрів, а дрібну поросль збоку зменшити на кільце. Через рік пару скелетних гілок треба обрізати до 20 сантиметрів, а центральну гілку зробити меншою, щоб вона височіла над бічними гілками на 15 сантиметрів.