Жоржини дуже часто висаджують навесні, та це заняття потребує деяких знань та вдало підібраного часу, щоб не пошкодити ніжні рослини. Та якщо ви впораєтеся із завданням, квіти жоржин будуть радувати око аж до самих морозів.

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Коли потрібно саджати жоржини навесні

Зазвичай досвідчені садівники висаджують жоржини в ґрунт із травня по червень. Та найбільш відповідний час для роботи із квітами – це період, коли земля вже достатньо добре прогрілася.

Важливо також знати, що до посадки бульби жоржин готують ще у квітні – дістаньте рослини із прохолодного сховища, видаліть відмерлі частини, а місця зрізів присипте зверху попелом.

Після цього бульби висаджують у спеціальний контейнер для пророщування, і тільки після цього переносять до відкритого ґрунту.



Жоржини потрібно вчасно посадити / Фото Pexels

Як правильно саджати жоржини

Насамперед ви маєте подбати про те, щоб підібрати вдалу ділянку для посадки. Вона має бути захищена від вітру і водночас сонячна. Перед тим, як саджати жоржини, ви можете обробити бульби слабким розчином марганцівки – зробити це справді важливо, адже так можна запобігти появі хвороб та шкідників.

Після цього на дно лунки потрібно покласти трохи гною. Яму для жоржин копають зазвичай 40 на 40 сантиметрів та 30 сантиметрів завглибшки. Не забудьте покласти у лунку також 20 грамів суперфосфату або стільки ж комплексного мінерального добрива.

Можна додати туди ж трохи вапна чи золи, а після цього ретельно перемішати у землі. Після цього все, що вам залишається – це тільки висадити бульби. Робити це варто на відстані від 70 сантиметрів одна від одної. Та якщо ваш сорт низькорослий, її можна зменшити до 30 сантиметрів.