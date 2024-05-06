Георгины очень часто высаживают весной, и это занятие требует некоторых знаний и удачно подобранного времени, чтобы не повредить нежные растения. Но если вы справитесь с задачей, цветы георгин будут радовать глаз до самых морозов.

Интересно Никогда не мойте их с содой: 4 предмета, которые можно безвозвратно испортить

Когда нужно сажать георгины весной

Обычно опытные садоводы высаживают георгины в грунт с мая по июнь. Но наиболее подходящее время для работы с цветами – это период, когда земля уже достаточно хорошо прогрелась.

Важно также знать, что к посадке клубни георгин готовят еще в апреле – достаньте растения из прохладного хранилища, удалите отмершие части, а места срезов присыпьте сверху золой.

После этого клубни высаживают в специальный контейнер для проращивания, и только после этого переносят в открытый грунт.



Георгины нужно вовремя посадить / Фото Pexels

Как правильно сажать георгины

Прежде всего вы должны позаботиться о том, чтобы подобрать удачный участок для посадки. Он должен быть защищен от ветра и одновременно солнечный. Перед тем, как сажать георгины, вы можете обработать клубни слабым раствором марганцовки – сделать это действительно важно, ведь так можно предотвратить появление болезней и вредителей.

После этого на дно лунки нужно положить немного навоза. Яму для георгин копают обычно 40 на 40 сантиметров и 30 сантиметров глубиной. Не забудьте положить в лунку также 20 граммов суперфосфата или столько же комплексного минерального удобрения.

Можно добавить туда же немного извести или золы, а после этого тщательно перемешать в земле. После этого все, что вам остается – это только высадить клубни. Делать это следует на расстоянии от 70 сантиметров друг от друга. Но если ваш сорт низкорослый, ее можно уменьшить до 30 сантиметров.