Найкращий час для викопування тюльпанів: коли це потрібно робити

Тюльпани – це одні з найбільш красивих та ранніх квітів, що зацвітають навесні. У травні ви їх вже, напевно, не побачите. Але цибулини все ще потрібно викопати.

Викопування тюльпанів – це важлива частина догляду за ними, і чимало садівників ставлять собі питання, як це зробити правильно, щоб не нашкодити рослинам, і щоб наступного року отримати пишне цвітіння.

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Коли потрібно викопувати тюльпани

Цибулини квітів найчастіше садівники викопують наприкінці червня чи у липні. Деякі садівники, втім, роблять це пізніше – наприклад, у серпні чи вересні. Та зверніть увагу на те, що до цього часу вам буде вже не так просто відшукати розташування цибулин.

Деякі з цибулин просто можуть залишитися у землі та підгнивати там, і саме через це так важливо зловити момент, коли надземна частина рослини вже пожовкне і почне потрохи підсихати. І саме по ній ви можете легко виявити у ґрунті свою цибулину.



Тюльпани потрібно вчасно викопувати / Фото Pexels

Але викопувати їх також потрібно правильно. І ось як це робити.

Перш за все, витягніть цибулини із землі – важливо займатися цим у теплу погоду.

За тиждень до того, як вирішите викопувати цибулини, припиніть полив квітів. Важливо, щоб ви викопували цибулини із сухої землі.

Проводити викопування потрібно дуже обережно – щоб нічого не пошкодити. І особливо уважними варто бути до посадкового матеріалу для розмноження тюльпанів.

Копайте глибше – якщо ви не викопували цибулини тюльпанів вже протягом кількох років, вони могли піти у глибину.

Найкраще для викопування брати вила, а не лопату – так ви знизите ризик пошкодити цибулини.

Але на викопуванні все не закінчується – вам також потрібно підготувати цибулини тюльпанів до зберігання. Для цього обтрусіть їх від землі та просушіть на сонячному місці. Ви також можете обрізати надземну частину та розсортувати цибулини за розміром. Не забудьте відбракувати усі пошкоджені та уражені шкідниками екземпляри.

Приготуйте сольовий розчин та промийте у ньому весь посадковий матеріал, що ви відібрали для зберігання. Для розчину потрібно в літрі води розвести столову ложку солі.

Після цього цибулини потрібно заново просушити та розкласти їх в один шар за сортами у ящики. Дуже зручно буде зберігати цибулини тюльпанів у лотках з-під яєць.