Коли восени висаджувати газон: ідеальний час знають не всі дачники

Для того, щоб навесні отримати найбільш якісний та густий газон, висаджувати траву радять або навесні, або ж восени. Літні місяці натомість зовсім не годяться.

Деякі городники висаджують газон у другій декаді травня, та все ж найбільш результативною вважається осіння посадка трави. Та як саме її провести і коли?

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Чому газон потрібно садити восени

Існує кілька причин, через які осінь вважається найкращим часом для висадки газону. Зокрема:

повітря вже є достатньо вологим;

вологість ґрунту також відповідає вимогам;

температура повітря стає помірною;

восени бур'яни ростуть набагато гірше;

трава буде швидко формувати пагони та кореневу систему.

Осіння посадка також ідеально підійде для людей, які навесні не встигли підготувати ділянку під газон. Адже це потребує немалої кількості зусиль: винести усе сміття з території, утрамбувати та розрівняти ґрунт згідно з усіма правилами тощо.

Тим паче досвідчені дачники рекомендують залишати землю принаймні на місяць для відпочинку. Тож якщо ділянка для газону готова на початку літа, посів трави краще відкласти все ж до осені.



Газон потрібно сіяти восени / Фото Pexels

Коли восени сіяти газонну траву

Зазвичай у сумішах для газону є кілька різних видів трав. Звісно ж, всі вони мають приблизно однакові вимоги до температури та вологості, тож під час обрання часу для посіву, вам потрібно дотримуватися головного правила – до заморозків має залишатися не менше, ніж 40 днів.

В Україні ідеальний час для посадки газону – від початку вересня і до 25 числа включно. Втім, можна садити газон і під зиму.

Як посадити газон під зиму

Чимало городників висаджують газонну траву саме так, адже це, як виявилося, дає відмінний результат. Обрати для посадки потрібно безвітряний день, і так насіння не розлетиться, і трава згодом зійде однорідно.

Земля в цей час вже має бути злегка примерзлою. Після висіву насіння його слід присипати торфом шаром від 8 до 10 сантиметрів. І згодом ділянку потрібно розрівняти катком для газону.

Серед переваг листопадового висіювання є такі: