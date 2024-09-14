Осіння посадка нарцисів у ґрунт – це чудове рішення, адже воно гарантує, що вже наступної весни ваша клумба порадує вас яскравим цвітінням. Але як саме їх висаджувати?

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Як висаджувати нарциси восени

Впоратися із посадкою цибулин нарцисів зможуть навіть садівники-початківці. І осіння посадка передбачає кілька простих етапів, дотримавшись яких, ви отримаєте міцні та здорові квіти навесні.

Оберіть ділянку

Для того, щоб посадити нарциси восени, потрібно обрати рівне місце на сонці чи у півтіні, яке буде добре захищене від протягів. А якщо ж сонця не вистачатиме, тоді стебла квітки подрібнішають, і квітконоси будуть ламатися та хилитися до землі. Аромат рослин також стане набагато слабшим, а сильні пориви вітру можуть призвести до скорочення періоду цвітіння.

Тож коли обиратимете місце для посадки, потрібно врахувати також і рівень ґрунтових вод. Нарциси не люблять надлишок води, і він також може призвести до гниття та розвитку грибкових захворювань.

Придбання та підготовка цибулин

Навіть якщо ви добре знаєте, як правильно садити нарциси восени, але купуєте не дуже хороші цибулини, виростити великі квіти з них не вдасться. Тож потрібно подбати про те, аби купити якісний посадковий матеріал. Та перед посадкою потрібно також провести обробку матеріалом фунгіцидом, аби рослина точно не була заражена.

Перед посадкою верхній шар луски з цибулини знімають. А ось групові цибулини, що міцно з'єднані між собою, розділяти не варто, адже так можна пошкодити поверхню, а в більшості випадків це призведе до загибелі рослини.



Цибулини потрібно підготувати під посадкою / Фото Pexels

Підготовка ґрунту

Нарциси найкраще ростимуть на суглинистому ґрунті. Для підживлення ви можете використати добрива з калієм, азотом та фосфором. Вносити потрібно добрива за 2 – 3 місяці до посадки рослин.

Посадка нарцисів

Цибулини потрібно розташовувати у лунці донцем вниз, інакше квітконоси будуть викривлені та маленькі у розмірі. Відстань між лунками може варіюватися – від 7 до 20 сантиметрів. Пересаджувати їх потрібно один раз на 5 – 7 років, тож восени їх зручно садити у пластикових кошиках для висаджування.

Після посадки рослини підживлювати землю не потрібно, а поливати можна за потреби – його припиняють, коли температура знижується до 5 – 7 градусів.

Глибина лунки для нарциса має бути втричі глибшою за висоту цибулини. Неглибока посадка допоможе отримати квіти дуже рано навесні, але так нарциси потрібно вкривати восени і взимку навіть у південних регіонах.

Коли садити нарциси восени

Час висадки цибулин залежить від погоди і може варіюватися від середини вересні до листопада. Втім, у вересні нарциси варто садити тільки у північних регіонах у випадку, якщо осінь холодна.

Потрібно проводити посадку тоді, коли температура сягне приблизно 8 – 10 градусів.