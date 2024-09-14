Осенняя посадка нарциссов в грунт – это отличное решение, ведь оно гарантирует, что уже следующей весной ваша клумба порадует вас ярким цветением. Но как именно их высаживать?

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Как высаживать нарциссы осенью

Справиться с посадкой луковиц нарциссов смогут даже начинающие садоводы. И осенняя посадка предусматривает несколько простых этапов, придерживаясь которых, вы получите крепкие и здоровые цветы весной.

Выберите участок

Для того, чтобы посадить нарциссы осенью, нужно выбрать ровное место на солнце или в полутени, которое будет хорошо защищено от сквозняков. А если же солнца не будет хватать, тогда стебли цветка измельчают, и цветоносы будут ломаться и клониться к земле. Аромат растений также станет гораздо слабее, а сильные порывы ветра могут привести к сокращению периода цветения.

Поэтому когда будете выбирать место для посадки, нужно учесть также и уровень грунтовых вод. Нарциссы не любят избыток воды, и он также может привести к гниению и развитию грибковых заболеваний.

Приобретение и подготовка луковиц

Даже если вы хорошо знаете, как правильно сажать нарциссы осенью, но покупаете не очень хорошие луковицы, вырастить крупные цветы из них не удастся. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы купить качественный посадочный материал. И перед посадкой нужно также провести обработку материалом фунгицидом, чтобы растение точно не было заражено.

Перед посадкой верхний слой чешуи с луковицы снимают. А вот групповые луковицы, что прочно соединены между собой, разделять не стоит, ведь так можно повредить поверхность, а в большинстве случаев это приведет к гибели растения.



Луковицы нужно подготовить под посадкой / Фото Pexels

Подготовка почвы

Нарциссы лучше всего будут расти на суглинистой почве. Для подкормки можно использовать удобрения с калием, азотом и фосфором. Вносить нужно удобрения за 2 – 3 месяца до посадки растений.

Посадка нарциссов

Луковицы нужно располагать в лунке донцем вниз, иначе цветоносы будут искривлены и маленькие в размере. Расстояние между лунками может варьироваться – от 7 до 20 сантиметров. Пересаживать их нужно один раз в 5 – 7 лет, поэтому осенью их удобно сажать в пластиковых корзинах для высадки.

После посадки растения подпитывать землю не нужно, а поливать можно при необходимости – его прекращают, когда температура снижается до 5 – 7 градусов.

Глубина лунки для нарцисса должна быть втрое глубже высоты луковицы. Неглубокая посадка поможет получить цветы очень рано весной, но так нарциссы нужно укрывать осенью и зимой даже в южных регионах.

Когда сажать нарциссы осенью

Время высадки луковиц зависит от погоды и может варьироваться от середины сентябре до ноября. Впрочем, в сентябре нарциссы стоит сажать только в северных регионах в случае, если осень холодная.

Нужно проводить посадку тогда, когда температура достигнет примерно 8 – 10 градусов.