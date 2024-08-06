Важко пропустити час збирання кабачків – адже зараз вони просто повсюди, і іноді дачники навіть не знають, куди подіти багатий урожай. І кабачки дуже швидко ростуть: за одну ніч вони можуть перетворитися на 40-сантиметрові овочі.

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Скільки кабачків посадити, щоб урожаю не було забагато

Рослини можуть виробляти чоловічі та жіночі квіти, і це робить кабачки ідеальною рослиною для того, щоб вирощувати на невеликій ділянці. І все через те, що рослині не потрібна інша квітка для того, щоб зав'язати плоди. Тож однієї здорової рослини вже буде достатньо для того, щоб ви отримали кілька плодів.

А декілька рослин кабачків забезпечать урожаєм і вас, і усіх ваших друзів. Та якщо ви висадите цілу грядку, доведеться роздавати плоди не тільки друзям, але й знайомим.

Які кабачки потрібно збирати

Коли ви збираєте кабачки, в ідеалі їх потрібно зірвати ще тоді, коли вони дрібні та ніжні, адже тоді вони будуть найкращі на смак. Натомість переростки стають волокнистими всередині та жорсткими зовні, і додавати їх у страви буде набагато складніше.

Саме через це важливо збирати кабачки своєчасно і не пропускати правильні дні. Кабачки ростуть на густій, неплетистій рослині, що має велике темно-зелене листя. Саме воно дає плодам тінь, але також через нього ви можете вчасно не помітити невеликі плоди. І в одну мить ви маєте маленькі кабачки, а вже в наступну – гігантські.



Кабачки потрібно часто збирати / Фото Pexels

В ідеалі збирати кабачки можна вже тоді, коли плоди досягають довжини 15 – 20 сантиметрів. Та в деяких сортів є плоди, які досягають довжини до 30 сантиметрів, а все ще залишаються дуже смачними.

Та якщо ви збираєте кабачки досить часто, ви помітите, що дозрівання прискорюється. І це може бути й плюсом, і мінусом водночас. Якщо ви зрозумієте, що потопаєте у кабачках та не встигаєте їх з'їдати, ви можете залишити кілька плодів на рослині, аби трохи заповільнити загальний ріст.