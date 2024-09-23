Збір яблук – це те завдання, яке не можна відкладати. Але й надто рано братися також не варто, адже тоді яблука будуть кислими та ще зеленими, пише "Яскрава клумба".

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Коли збирати яблука літніх ранніх сортів

Для того, щоб зберігати плоди протягом довгого часу взимку, вони не підходять. Літні яблука та груші дозрівають з липня до початку вересня, і якщо є надлишки врожаю, їх не закладають на зберігання, а використовують одразу – якщо не для споживання, то для соків, пюре та варення.

Ранні яблука не будуть довго лежати, адже структура їхньої м'якоті та шкірки, вміст цукрів та інших речовин робить їх просто непридатними для тривалого зберігання.

Середньопізні осінні сорти та зимові сорти

А ось ці плоди можуть лишатися придатними до їжі місяцями й навіть тоді залишатися смачними та красивими – але, звісно ж, за умови, що ви правильно зберете їх та закладете в льох чи сховище.

Але коли потрібно збирати яблука на зберігання? Це одне з перших запитань, над яким ламають голову садівники, і відповідь варто шукати в описах сортів, які у вас висаджені. Там мають бути вказані орієнтовні терміни достигання та приблизний час, коли потрібно збирати яблука.



Яблука потрібно збирати вчасно / Фото Pexels

І, звісно ж, під час збору перш за все потрібно зважати на ступінь стиглості. Якщо ви зберете їх надто зеленими, вони ще не наберуть достатньої соковитості, і під час зберігання їхня м'якоть просто зів'яне. А ось переспілі яблука можуть швидко почати псуватися.

Такі сорти збирають практично стиглими, і середні та середньопізні сорти можуть зберігатися приблизно 3 – 5 місяців у сховищі. А ось пізні та зимові сорти знімають у так званій технічній стиглості, коли плоди вже повністю налилися, але ще не достигли.