Сбор яблок – это та задача, которую нельзя откладывать. Но и слишком рано браться также не стоит, ведь тогда яблоки будут кислыми и еще зелеными, пишет "Яркая клумба".
Интересно Как избавиться от накипи на кофеварке: будет выглядеть, как новенькая
Когда собирать яблоки летних ранних сортов
Для того, чтобы хранить плоды в течение долгого времени зимой, они не подходят. Летние яблоки и груши созревают с июля до начала сентября, и если есть излишки урожая, их не закладывают на хранение, а используют сразу – если не для потребления, то для соков, пюре и варенья.
Ранние яблоки не будут долго лежать, ведь структура их мякоти и кожуры, содержание сахаров и других веществ делает их просто непригодными для длительного хранения.
Среднепоздние осенние сорта и зимние сорта
А вот эти плоды могут оставаться пригодными к еде месяцами и даже тогда оставаться вкусными и красивыми – но, конечно же, при условии, что вы правильно соберете их и заложите в погреб или хранилище.
Но когда нужно собирать яблоки на хранение? Это один из первых вопросов, над которым ломают голову садоводы, и ответ следует искать в описаниях сортов, которые у вас высажены. Там должны быть указаны ориентировочные сроки созревания и примерное время, когда нужно собирать яблоки.
Яблоки нужно собирать вовремя / Фото Pexels
И, конечно же, во время сбора прежде всего нужно учитывать степень спелости. Если вы соберете их слишком зелеными, они еще не наберут достаточной сочности, и во время хранения их мякоть просто завянет. А вот переспелые яблоки могут быстро начать портиться.
Такие сорта собирают практически спелыми, и средние и среднепоздние сорта могут храниться примерно 3 – 5 месяцев в хранилище. А вот поздние и зимние сорта снимают в так называемой технической спелости, когда плоды уже полностью налились, но еще не созрели.