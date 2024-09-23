Сбор яблок – это та задача, которую нельзя откладывать. Но и слишком рано браться также не стоит, ведь тогда яблоки будут кислыми и еще зелеными, пишет "Яркая клумба".

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Когда собирать яблоки летних ранних сортов

Для того, чтобы хранить плоды в течение долгого времени зимой, они не подходят. Летние яблоки и груши созревают с июля до начала сентября, и если есть излишки урожая, их не закладывают на хранение, а используют сразу – если не для потребления, то для соков, пюре и варенья.

Ранние яблоки не будут долго лежать, ведь структура их мякоти и кожуры, содержание сахаров и других веществ делает их просто непригодными для длительного хранения.

Среднепоздние осенние сорта и зимние сорта

А вот эти плоды могут оставаться пригодными к еде месяцами и даже тогда оставаться вкусными и красивыми – но, конечно же, при условии, что вы правильно соберете их и заложите в погреб или хранилище.

Но когда нужно собирать яблоки на хранение? Это один из первых вопросов, над которым ломают голову садоводы, и ответ следует искать в описаниях сортов, которые у вас высажены. Там должны быть указаны ориентировочные сроки созревания и примерное время, когда нужно собирать яблоки.



Яблоки нужно собирать вовремя / Фото Pexels

И, конечно же, во время сбора прежде всего нужно учитывать степень спелости. Если вы соберете их слишком зелеными, они еще не наберут достаточной сочности, и во время хранения их мякоть просто завянет. А вот переспелые яблоки могут быстро начать портиться.

Такие сорта собирают практически спелыми, и средние и среднепоздние сорта могут храниться примерно 3 – 5 месяцев в хранилище. А вот поздние и зимние сорта снимают в так называемой технической спелости, когда плоды уже полностью налились, но еще не созрели.