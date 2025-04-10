Коли після Великодня можна садити город: одиниці знають

Квітень – це період, коли у городників та садівників повно роботи. Втім, варто зважати не тільки на погоду, але й на повір'я, які забороняють садити щось на Великдень.

Церковні канони стверджують, що після Великодня цілий тиждень начебто не можна працювати, повідомляє 24 Канал. Цей час радять присвятити молитвам, відвідуванню церкви, а не праці на городі.

Цікаво В ці дні перед Великоднем вікна мити не можна: притягнете негаразди

Коли після Великодня вже можна садити на городі?

Звісно ж, люди, які мають свої ділянки, звикли працювати на землі і знають, що один весняний день годує весь рік. Тому чимало українців починають посадки на городі вже через три дні після Великодня.

Для городніх культур потрібно зважати на орієнтовні терміни, коли їх висаджувати буде найкраще. Зокрема, зверніть увагу на ці:

з середини квітня садять ранню моркву, пастернак та петрушку;

наприкінці квітня потрібно посадити ранні сорти капусти та кабачків;

у першій декаді травня садять баштанні культури, гарбузи та огірки;

до 10 травня також потрібно висадити і картоплю та буряк.

У останні роки погода, на жаль, не вирізняється стійкістю, тож під час вибору термінів посадок для городу найкраще буде орієнтуватися на підказки природи. Зокрема, можна зважити також і на прикмети.



Деякі овочі потрібно садити вже після Великодня / Фото Pexels

Наприклад, коли починають цвісти проліски – зазвичай це трапляється у квітні – радять висівати у парнику насіння помідорів та огірків. Так можна отримати овочі, що дозріють раніше, ніж на грядці. А ось коли на осиках з'являються сережки, вже настав час висівати пастернак, петрушку та моркву.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, які рослини потрібно обов'язково висадити на городі ще до Великодня.

Але окрім тих рослин, які потрібно посадити, є й такі, які висаджувати не можна. Городники вірять, що після свята не можна садити деякі культури, адже ви просто не отримаєте врожаю.

Вірили, що якщо горох та моркву садити після Великодня, приживуться вони погано. Сприятливий час – все ж до Великодня. Не вродить також і капуста, якщо затягувати з її посадкою до періоду після свята. І мовиться про усі її види, а не тільки про білокачанну. Не можна після Великодня садити також і цвітну, пекінську, броколі та брюссельську.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Пізно після Великодня висаджувати також редиску, зелень та різні види салату – та тут річ не тільки у прикметах. Ці культури належать до ранніх, тож вони добре переносять прохолодну весняну погоду. І чекати тепла, аби засівати їх у відкритий ґрунт, не потрібно. Навпаки, у такому випадку вони погано вкоріняться та виростуть слабкими й кволими.