Коли садити картоплю у квітні: найкращі дні за місячним календарем

Картопля – це справжня королева городу, але її вирощування, попри загальну простоту, може все ж кинути виклик дачникам. Важливо чітко вирахувати день, коли посадити коренеплід.

Весна – це час посадки картоплі, і тому потрібно замислитися про те, коли саме висаджувати цей коренеплід, аби отримати найкращий результат, повідомляє 24 Канал. І досвідчені садівники знають, що у цій справі варто спиратися не тільки на погоду, але й на місячний календар.

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Коли садити картоплю навесні 2025 року?

Коли мовиться про те, коли садити картоплю, городники сходяться на тому, що потрібно уважно спостерігати за погодою, і кожного року дата та навіть місяць можуть відрізнятися. Перед тим, як висаджувати щось на городі, потрібно переконатися, що ґрунт прогрівся до 10 – 12 градусів на глибині від 15 до 20 сантиметрів.

Звісно, коли мовиться про погоду, то в різних регіонах такі умови можуть наставати у різний час, та загалом заведено садити картоплю у квітні – травні.

Окрім того, потрібно зважати і на спосіб, яким ви плануєте висаджувати картоплю – насіннєвий чи бульбовий. Якщо ви садите цілі картоплини, тоді потрібно садити їх одразу ж у відкритий ґрунт. Зазвичай це роблять з кінця квітня до середини травня.

Серед плюсів методу – швидкий розвиток рослин, високе збереження сортових якостей та передбачуваний урожай. Втім, є й мінуси: існує ризик, що хвороби передадуться, і чимало залежить від якості бульб, які ви відібрали на посадку.

Насіннєвий спосіб натомість передбачає посів насіння на розсаду, і він ідеально підходить для людей, які можуть вирощувати її вдома чи в теплиці. Тоді посадку потрібно проводити наприкінці лютого чи у березні. А вже через 2 – 2,5 місяці можна пересаджувати картоплю на город.

Найкращі дати для посадки картоплі за місячним календарем – це 1, 4 – 5, 14 – 15, 19 – 20, 23 – 24 і 28 квітня.



Картоплю потрібно садити вчасно / Фото Pexels

Садити картоплю до чи після Великодня?

Враховуючи те, що цьогоріч Великдень припадає на 20 квітня, чимало городників переймаються, чи потрібно висадити картоплю до свята, чи краще відкласти посадку на пізніший термін. Народні традиції стверджують, що у Великодню неділю не можна працювати на землі, тож посадки потрібно запланувати на інший час.

До Великодня краще обрати 14 – 15 та 19 квітня, а після нього можна висадити коренеплоди 23 – 24 та 28 квітня, або ж уже в травні.