Посадка картоплі навесні: точні дати та поради для гарного врожаю

Картопля – це той коренеплід, який, певно, можна зустріти чи не на кожному городі. Та для того, щоб він дав хороший урожай, його потрібно посадити вчасно і правильно.

Весна – це час, коли починаються усі садово-городні роботи, і посадка картоплі, безперечно, є дуже важливою частиною цих робіт. Тож читайте у матеріалі, коли саме потрібно саджати картоплю та які потрібно знати секрети, щоб урожай був хорошим.

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Коли садити картоплю навесні 2024 року

Питання, коли ж найкращий час садити картоплю, виникає і у досвідчених аграріїв, і у дачників-любителів. Вся річ у тому, що кожного року погодні умови можуть бути різними і непередбачуваними, і дуже важливо, щоб ваша посадка не замерзла.

Та є універсальне правило, яким ви можете користуватися постійно – це прогрів землі. Коли ґрунт вже досягне температури у 7 градусів, тоді можна починати сміливо садити картоплю. Та необов'язково перевіряти саме землю, адже можна звернути увагу і на інші фактори.

Наприклад, коли ви побачите, що на березах вже розпустилися листочки, це може бути свідченням того, що можна садити картоплю. Дуже часто цей період припадає на середину квітня – початок травня. Зважайте на те, що ранні сорти картоплі можна садити вже на самому початку травня, тоді як більш пізні можуть почекати до середини місяця чи навіть початку червня.

А ось у березні садити картоплю не рекомендують – земля ще дуже холодна, і ваша картопля просто замерзне і не дасть урожаю.



Картоплю садять наприкінці весни / Фото Pexels

Як правильно садити картоплю

Перед тим, як приступати до посадки, вам потрібно підготувати і саму картоплю, і грядка. Для цього вам потрібно спершу обрати сорт, який ви хочете виростити – ранній, середній чи пізній. Рання картопля дуже смачна, та їсти її потрібно відразу ж після викопування. А ось середні та пізні сорти підходять для тривалого зберігання.

Найпростіший спосіб обрати сорт – купити кілька картоплин та приготувати їх. За смаком вам буде простіше визначитися із тим сортом, що ви хочете виростити у себе на городі.

Для посадки картоплі вам потрібно підготувати землю. Для цього оберіть таке місце, що добре прогрівається сонцем та перекопайте ґрунт, прибираючи із нього бур'яни. На кожен квадратний метр землі потрібно додавати приблизно 8 – 10 кілограмів компосту чи іншого добрива.

Зверніть увагу також на те, що картопля для висадки має бути пророслою! Лунки мають бути глибиною приблизно у 10 сантиметрів, а картоплю у них потрібно класти паростками догори. Не забувайте залишати між кожною картоплиною і правильну відстань – близько 30 сантиметрів.

Після посадки поливати грядки не потрібно, адже на перший час картопля має вологу. Та повністю без поливу обійтися не вдасться – його потрібно здійснювати раз на 7 – 10 днів, а після того, як з'являться бутони, потрібно поливати картоплю двічі на тиждень.