Весна – это время, когда начинаются все садово-огородные работы, и посадка картофеля, бесспорно, является очень важной частью этих работ. Поэтому читайте в материале, когда именно нужно сажать картофель и какие нужно знать секреты, чтобы урожай был хорошим.

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Когда сажать картофель весной 2024 года

Вопрос, когда же лучшее время сажать картофель, возникает и у опытных аграриев, и у дачников-любителей. Все дело в том, что каждый год погодные условия могут быть разными и непредсказуемыми, и очень важно, чтобы ваша посадка не замерзла.

Но есть универсальное правило, которым вы можете пользоваться постоянно – это прогрев земли. Когда почва уже достигнет температуры в 7 градусов, тогда можно начинать смело сажать картофель. Но необязательно проверять именно землю, ведь можно обратить внимание и на другие факторы.

Например, когда вы увидите, что на березах уже распустились листочки, это может быть свидетельством того, что можно сажать картофель. Очень часто этот период приходится на середину апреля – начало мая. Учитывайте то, что ранние сорта картофеля можно сажать уже в самом начале мая, тогда как более поздние могут подождать до середины месяца или даже начала июня.

А вот в марте сажать картофель не рекомендуют – земля еще очень холодная, и ваш картофель просто замерзнет и не даст урожая.



Картофель сажают в конце весны / Фото Pexels

Как правильно сажать картофель

Перед тем, как приступать к посадке, вам нужно подготовить и сам картофель, и грядку. Для этого вам нужно сначала выбрать сорт, который вы хотите вырастить – ранний, средний или поздний. Ранний картофель очень вкусный, и есть его нужно сразу же после выкапывания. А вот средние и поздние сорта подходят для длительного хранения.

Самый простой способ выбрать сорт – купить несколько картофелин и приготовить их. По вкусу вам будет проще определиться с тем сортом, что вы хотите вырастить у себя на огороде.

Для посадки картофеля вам нужно подготовить землю. Для этого выберите такое место, что хорошо прогревается солнцем и перекопайте почву, убирая из нее сорняки. На каждый квадратный метр земли нужно добавлять примерно 8 – 10 килограммов компоста или другого удобрения.

Обратите внимание также на то, что картофель для высадки должен быть проросшим! Лунки должны быть глубиной примерно в 10 сантиметров, а картофель в них нужно класть ростками вверх. Не забывайте оставлять между каждой картофелиной и правильное расстояние – около 30 сантиметров.

После посадки поливать грядки не нужно, ведь на первое время картофель имеет влагу. Но полностью без полива обойтись не удастся – его нужно осуществлять раз в 7 – 10 дней, а после того, как появятся бутоны, нужно поливать картофель дважды в неделю.