Вам може здатися, що кукурудзу потрібно посіяти якомога раніше, але це насправді неправильний підхід. Якщо ви зробите це зарано, тоді воно може навіть не дожити до настання тепла. Тож до підбору дати потрібно поставитися серйозно.

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Коли садити кукурудзу

Якщо ви проживаєте у теплих регіонах України, де ґрунт в середині весни вже прогрівається до 12 градусів, тоді ви можете садити злаки у відкритий ґрунт вже в квітні. Та для того, щоб обрати найбільш вдалі дати для цього, чимало городників вдаються до спостереження за фазами Місяця.

За місячним календарем найбільш вдалі дати для посадки кукурудзи у квітні 2024 року такі: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26 числа. Якщо ж ви хочете посадити насіння на розсаду, тоді цим можна зайнятися на початку травня. Сприятливими будуть такі дати: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 та 14 травня.

Садять кукурудзу у землю також і в середині травня і навіть у червні; ідеально за місячним календарем підійдуть такі дати: 22, 23, 24, 30, 31 травня; 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 червня.



Кукурудзу потрібно садити у вдалі дні / Фото Pexels

Коли сіяти кукурудзу і як це зробити правильно

Перше, що вам потрібно зробити – так це підготувати ділянку до сівби. Для цього потрібно прибрати з городу усі бур'яни та торішні залишки, а перед посівом дочекатися, поки ґрунт прогріється.

Ще один важливий елемент хорошого врожаю – правильний вибір насіння. Зазвичай перші сходи з'являються вже на 7 – 11 добу після засіву. Переберіть насіння перед тим, як засівати його; огляньте та позбудьтеся усіх дрібних та пошкоджених зернят. Не годяться для посадки також зерна, які мають плями, або ж потемнішали.

Після цього вам потрібно прогріти насіння протягом п'яти днів – для цього його потрібно розкласти в один шар під прямими променями сонця, або ж тримати у іншому місці.