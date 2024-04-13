Вам может показаться, что кукурузу нужно посеять как можно раньше, но это на самом деле неправильный подход. Если вы сделаете это рано, тогда оно может даже не дожить до наступления тепла. Поэтому к подбору даты нужно отнестись серьезно.

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Когда сажать кукурузу

Если вы проживаете в теплых регионах Украины, где почва в середине весны уже прогревается до 12 градусов, тогда вы можете сажать злаки в открытый грунт уже в апреле. Но для того, чтобы выбрать наиболее удачные даты для этого, немало огородников прибегают к наблюдению за фазами Луны.

По лунному календарю наиболее удачные даты для посадки кукурузы в апреле 2024 года следующие:, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25 0 26 числа. Если же вы хотите посадить семена на рассаду, тогда этим можно заняться в начале мая. Благоприятными будут такие даты: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 и 14 мая.

Сажают кукурузу в землю также и в середине мая и даже в июне; идеально по лунному календарю подойдут такие даты: 22, 23, 24, 30, 31 мая; 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 июня.



Кукурузу нужно сажать в удачные дни / Фото Pexels

Когда сеять кукурузу и как это сделать правильно

Первое, что вам нужно сделать – так это подготовить участок к посеву. Для этого нужно убрать с огорода все сорняки и прошлогодние остатки, а перед посевом дождаться, пока почва прогреется.

Еще один важный элемент хорошего урожая – правильный выбор семян. Обычно первые всходы появляются уже на 7 – 11 сутки после засева. Переберите семена перед тем, как засевать его; осмотрите и избавьтесь от всех мелких и поврежденных зерен. Не годятся для посадки также зерна, которые имеют пятна, или потемнели.

После этого вам нужно прогреть семена в течение пяти дней – для этого его нужно разложить в один слой под прямыми лучами солнца, или же держать в другом месте.