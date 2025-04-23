Коли висаджувати квасолю: ідеальний час для неймовірного врожаю

Квасоля – це невибаглива у догляді культура, яку можна знайти на кожному городі. Втім, коли садити її, знають не всі.

Урожайність квасолі дуже сильно залежить від довжини світлового дня, повідомляє 24 Канал. Для неї дуже важливо, аби вона щоденно отримувала не менше, ніж 12 годин світла, повідомляє 24 Канал.

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Коли навесні садити квасолю

Висаджувати квасолю у відкритий ґрунт потрібно тільки тоді, коли він досить сильно прогріється, а сонця буде достатньо для того, аби вона могла добре розвиватися. Зазвичай такий час настає від травня, тож поспішати дуже не треба. Зачекайте, поки ґрунт не прогріється до температури 12 – 15 градусів на глибині 10 сантиметрів.

Існують також прикмети, які можуть підказати коли садити квасолю у ґрунт. Найбільш відома стверджує, що починати можна тоді, коли зацвітуть каштани.

Хоча квасоля – це та рослина, що може досить добре витримувати сильні похолодання до 1 градуса, найкращими умовами для неї все ж будуть теплі дні з температурою у 20 – 25 градусів.

Та обачно потрібно поставитися не тільки до посадки помідорів – раніше ми розповідали, коли у відкритий ґрунт можна пересаджувати помідори.

А холод, вітер та дощі можуть призвести до опадання квітів та появи грибкових захворювань. Також через спеку квіти можуть почати опадати, а плоди не будуть зав'язуватися.

Сорти квасолі, що в'ються, висаджують навіть пізніше, ніж прямостійні – десь через тиждень. Після першої посадки квасолю можна сіяти приблизно кожні 10 днів від середини травня і аж до початку липня.



Квасолю потрібно висаджувати у травні / Фото Pexels

Як садити квасолю

Кущові сорти сіють на глибину 5 – 6 сантиметрів з інтервалом 20 – 25 сантиметрів між кущами. Виткі сорти сіють навіть рідше – через 25 – 30 сантиметрів між рослинами та міжряддями у пів метра.

Якщо ви маєте підозри, що нічні заморозки можуть повернутися, тоді краще накрити посіви плівкою. Догляд за квасолею включає також регулярний полив, прополювання, розпушування ґрунту, підживлення та підв'язування пагонів.

Поливати після посіву квасолю потрібно за потреби – зазвичай це роблять раз на тиждень чи навіть рідше.