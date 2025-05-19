Раніше ягоди ожини переважно збирали у лісі, проте зараз рослину успішно вирощують у саду, повідомляє 24 Канал з посиланням на "СадОк". Та для цього потрібно посадити її вчасно та розібратися з основними правилами догляду.

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Як правильно садити ожину?

Існує кілька основних порад, що допоможуть виростити здорові та великі рослини. І якщо дотримуватися цих рекомендацій, рясний урожай вам забезпечений. Перш за все, купуйте якісні саджанці. Можна садити паростки як з відкритою, так і з закритою кореневою системою – тож обов'язково зверніть увагу на стан коренів.

Вони мають бути сильними, аби добре пережили пересадку у новий ґрунт. Місце посадки обов'язково обирайте відкритим, з хорошим доступом до сонця, але це не єдиний нюанс, що потрібно врахувати. Подбайте також про те, аби ожина була захищена від вітру.

До речі, у травні потрібно подбати і про інший догляд за рослиною. Раніше ми вже розповідали, як правильно підживити ожину, аби отримати великі ягоди.

Ідеально для ожини підійде родючий ґрунт з кислотністю не нижчою, ніж 5,5 та не вищою, ніж 6,5 pH. Не варто заливати ґрунт водою, адже через брак кисню рослина може швидко загинути. Вапняковий ґрунт для цієї рослини не підходить, адже в ньому вона може загинути чи захворіти на хлороз.



Ожина потребує деякого догляду / Фото Pexels

Коли садити ожину?

Садівники вважають, що найкращий час для посадки ожини – це весна чи осінь. Тут потрібно уточнити у продавця саджанців рівень морозостійкості вашої рослини. Якщо сорт ожини має низький опір до морозів, тоді варто надати перевагу весняній посадці, адже рослина встигне прижитися та підготуватися до зими.

Але якщо ожина морозостійка, можна дочекатися осені. Втім, все ж потрібно подбати про її захист – ґрунт прикрийте шаром торфу чи перегною товщиною близько у 15 сантиметрів, аби кущ міг харчуватися.

Ці прості правила допоможуть рослині добре прижитися та подарувати вам рясний, смачний урожай.