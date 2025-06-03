Для чудового врожаю: коли садити перець на розсаду у 2025 році

Як відомо, перець – це теплолюбна овочева культура. У більшості регіонів України її вирощують з розсади. Але для того, щоб отримати здорові рослини та щедрий урожай, важливо правильно визначити строки посіву.

Ключові моменти про правила розсади розкаже 24 Канал.

Дивіться також В Україні очікується зростання цін на продукти до 30%: що здорожчає найбільше

Оптимальні строки для посіву перцю у 2025 році

Зазвичай розсаду перцю висівають за 60 – 80 днів до висадки у відкритий ґрунт. Але також важливо зважати на клімат та погоду конкретно у вашому регіоні. До прикладу:

Південні області – з 20 січня до 10 лютого

Центральні та східні області – з 1 до 20 лютого

Західна та північна частина країни – з 10 до 28 лютого

Якщо ж ви обрали перець пізніх сортів або збираєтеся вирощувати його в теплицях, то радимо зробити все до 10 березня.

До речі, знайти насіння за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Який перець краще садити на розсаду

Вибір сорту також впливає на строки посіву. Залежно від цього існують різні види:

Ранньостиглі сорти – висівають у лютому

Середньостиглі та пізні – краще садити у січні або на початку лютого

Гібриди потребують довшого періоду вирощування



Коли садити перець на розсаду у 2025 році / Фото Unsplash

Що варто знати для успішної розсади перцю

Насіння перед посівом бажано замочити на 12 годин у теплій воді або стимуляторі росту. Сійте у легкий, поживний ґрунт на глибину 0,5 – 1 сантиметра. Температура пророщування: +24…+28 градусів. Після появи сходів – забезпечити достатнє світло (12 – 14 годин на день).

Дотримуючись цих простих порад ви точно зможете виростити і зібрати чудовий врожай перців.

Цікаво! Хоча весняний посів традиційно вважається головним, червень на городі теж не менш активний. Ба більше, досвідчені господині переконані: саме в цей період найкраще висівати деякі культури. Які саме рослини варто сіяти в перший місяць літа — читайте в матеріалі 24 Каналу.