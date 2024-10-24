Проросте надзвичайно рано: коли посадити петрушку під зиму для найкращого врожаю

Кореневу петрушку можна висадити не тільки рано навесні, але й під зиму – для того, щоб отримати максимально ранній врожай. Але робити це потрібно вчасно.

Якщо ви хочете наступної весни вже в березні насолодитися щедрим урожаєм петрушки, тоді потрібно замислитися про її ранню посадку. І Поради 24 розповідають про те, коли саме її потрібно садити під зиму.

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Коли сіяти кореневу петрушку під зиму

Звичайна петрушка, до якої ви звикли – це дворічна рослина. І у перший рік вона дає коренеплід, а вже в другий можна збирати насіння. Цінують цю рослину також за те, що в їжу з неї можна вживати все – і корені, і листя.

Для висадки петрушки вам потрібно спершу підібрати вдалу ділянку, на якій буде пухкий ґрунт. Та перед висадкою насіння потрібно як слід підготувати землю. Перш за все скопайте ґрунт та внесіть у нього перегній. Петрушку зазвичай висівають наприкінці жовтня, або ж навіть на початку листопада. І насіння перед висадкою обов'язково має бути сухим, а не вологим.



Петрушку легко виростити під зиму / Фото Pexels

Якщо ж ви висіваєте петрушку навесні, тоді насіння потрібно замочувати попередньо на 2 – 3 доби. На у метр потрібно використати приблизно 1 грам насіння. А ось глибина рядка має бути до 2 сантиметрів, а ширина міжряддя – 20 – 25 сантиметрів. Після посіву рядки варто засипати та злегка притоптати.

А для того, щоб озима петрушка не промерзла і зійшла рано навесні, потрібно після посіву накрити її плівкою. Знімають її вже відразу після того, як з'являються паростки.

Але є кілька правил, яких варто дотримуватися під час вирощування петрушки під зиму: