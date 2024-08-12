Садіть полуницю восени, щоб мати урожай влітку: основні кроки

Досвідчені садівники знають, що посадка полуниці восени має чимало переваг. Після літа кущі добре приживаються, бо волога менше випаровується і вони не підсихають. За осінь та зиму полуниця наростить кореневу систему, а осінній прогрітий ґрунт буде віддавати тепло.

Якщо накрити посадки на ніч агроволокном, то заморозків боятися не варто. Перед висадкою ґрунт треба підживити сидератами. Бобові здатні наситити грядку азотом, ріпак та гірчиця багаті на фосфор, гречка містить калій, а овес знищує нематоду.

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Однак звертайте увагу на правила сівозміни. Полуницю не можна садити після пасльонових культур, соняшників, фенхелю, малини, кабачків, огірків та капусти.

Де садити полуницю

Найкраще для кущів полуниці підходить сонячне та захищене від холодного вітру місце. Якщо освітлення буде недостатнім, то ягоди будуть дрібними та кислими. Обирайте для посадки супісок, який багатий гумосом зі слабокислою реакцією.



Городники восени садять полуницю / Фото Pexels

Як садити полуницю

Перед тим, як садити полуницю, спочатку підготуйте грядку, внесіть добриво та почекайте, коли ґрунт просяде. У ямки можна насипати трохи перегною, столову ложку золи, чайну ложку суперфосфату або ж застосувати мінеральну підгодівлю.

За 2 місяці до заморозків залишіть 3 листочки біля основи, а інші обріжте. Це треба зробити для того, щоб випаровувалося менше вологи, а коренева система швидше розросталася. Якщо до заморозків буде менш як місяць, то обрізати треба лише сухе листя.

Після посадки кущі полуниці треба добре підлити та замульчувати торфом чи перегноєм. Використовуйте не холодну воду з криниці, а відстояну.

Взимку укрийте полуницю сухими стеблами кукурудзи, соломою, ялиновим гіллям чи агроволокном.

Коли садити полуницю

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Садити полуницю найкраще тоді, коли спаде спека і почнеться період дощів. Саме в цю пору вкорінення пройде добре. Є 3 періоди посадки кущів ягід: