Городники зазначають, що висаджування помідорів у відкритий ґрунт залежить від погодних умов. Здебільшого ці овочі люблять тепло, тому травень – ідеальний час для посадки.

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Коли садити помідори

Важливо звернути увагу на два фактори: температура повітря має бути не нижчою, ніж +15°C, а ґрунт має прогрітися до +10°C на глибину 10 сантиметрів.

Висаджуйте помідори у ґрунт від травня і аж до початку червня. Земля вже достатньо прогрілася, тож можете приступати до посадки.



Городники зазначили найкращий час для посадки помідорів / Фото Pexels

Як садити помідори

Перед тим, як посадити помідори, підлийте їх за годину до посадки. На грядці викопайте лунки, які відповідатимуть розміру горщика, де росла розсада та наповніть їх добривом.

Городники радять використовувати золу дерева, подрібнену яєчну шкаралупу, лушпиння цибулі чи 1 чайну ложку суперфосфату. Після цього полийте їх.

Тоді сіянці з грудкою треба перекласти в ямку так, щоб коріння звисало вниз. Кореневу систему присипте пухкою землею, ущільнюючи ґрунт, а тоді знову полийте водою. Важливо, щоб розсада не була занадто волога від надлишку води.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Низькорослі помідори треба висаджуйте на відстані 60 сантиметрів у міжряддях та 30 – 40 сантиметрів між рослинами. Для високорослих помідорів відстань між лунками має бути 50 сантиметрів, а між рядами – 70 сантиметрів.

Городники також рекомендують висаджувати розсаду в шаховому порядку, щоб рослини мали більше місця для формування кущів.